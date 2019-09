Pedro Sánchez se lanza desde hoy a la carretera con el objetivo de conseguir el próximo 10-N una mayoría solvente que, esta vez sí, le permita gobernar. Concibe el día después de los comicios como la «hora de la verdad», en la que habrá que decidir entre «más bloqueo o un gobierno progresista».

–¿Qué responsabilidad por la repetición electoral corresponde al PSOE?

–Se ha producido un bloqueo que ha impedido que la fuerza ganadora de las elecciones pudiera formar gobierno. Todo el mundo recuerda lo que dijeron los medios nacionales e internacionales la noche del 28 de abril: victoria del PSOE. Fue muy rotunda. Hasta el punto de que entre el segundo y el tercer partido sumaban los mismos escaños que los socialistas. Creo que ya no es momento de reproches ni de continuar con el cruce de acusaciones. Lo que importa es mirar hacia adelante y decidir si España puede seguir bloqueada o si por fin cuenta con un gobierno estable y coherente. Es así de simple.

–¿Quería el PSOE ir a nuevas elecciones?

–Sería absurdo que quien gana las elecciones apostara por una repetición electoral. Tratamos de formar un gobierno. Es verdad que teníamos un límite: no nos servía un gobierno para un par de meses, un gobierno que superara la investidura y que saltara por los aires al poco tiempo no bastaba. Queríamos formar un gobierno para una legislatura, un gobierno estable y coherente, un gobierno para gobernar y hacer frente a los desafíos que tenemos como país. Lamentablemente, no fue posible. Todos sabemos lo que pasó: seguimos en el bloqueo. Y ahora hay que decidir entre seguir prolongando el bloqueo o ponernos manos a la obra y dar respuesta a los grandes retos que tenemos como país. Me refiero al reto de la emergencia climática, me refiero al reto de la revolución tecnológica; al reto de la igualdad de las mujeres; a la lucha contra la desigualdad social. Y, también, al reto de situar una España cohesionada en cabeza de una Europa.

–Ha señalado que «no dormiría por las noches» si Podemos estuviera en el Gobierno ¿Fue un error, entonces, proponer la coalición?

–Permítanme que les precise. Dije que si hubiera cedido a lo que exigía Unidas Podemos ni yo, ni el 95% de los españoles, dormiría por las noches. Es un modo coloquial de decir que sus exigencias eran incompatibles con el gobierno coherente y estable que necesita España en mi opinión. No cedí a su pretensión de gestionar determinados departamentos para los que no tenían cualificación y no cedí a su demanda de formar una especie de gobierno doble que hubiera nacido condenado al fracaso. Llegué en la flexibilidad al límite de lo que consideraba compatible con un gobierno coherente.

–Si Podemos la hubiera aceptado en julio, ¿tendríamos hoy un gobierno «a cualquier precio»?

–Tal y como les he dicho, llevé la flexibilidad hasta el límite que creía compatible con la necesidad que tiene España de contar con un gobierno coherente y estable. Ir más allá hubiera significado saltarme mis convicciones.

–¿Es tan mala su relación con Iglesias como aparenta? ¿Y con Rivera y Casado?

–Yo me esfuerzo por mantener unas relaciones correctas con los tres dirigentes que ustedes mencionan. Y también con otros que representan partidos de menor tamaño pero que merecen igual respeto. Es mi obligación, porque la educación y el respeto son esenciales en la convivencia. Procuro no recurrir a la descalificación o el insulto. Procuro acudir a los encuentros que me proponen. Más allá de la buena educación y de la simpatía personal que me despierte cada dirigente yo pienso que representa a muchos miles de españoles que le han votado y debo comportarme como su presidente, no como el jefe de una facción.

No merece la pena, en cualquier caso, perder tiempo en lamentos por una victoria que otros malograron; ni sirve de nada entregarse a los reproches hacia quienes lo impidieron. Nosotros no debemos mirar ni hacia atrás ni a los lados. Debemos mirar al frente porque España necesita respuestas y las necesita ahora.

–Con toda seguridad los votos de Podemos serán necesarios tras el 10-N, dado que el PSOE no conseguirá mayoría absoluta. ¿Es posible reconducir esta mala relación? ¿Se recuperaría la coalición si se suma con Iglesias?

–La repetición electoral ha producido contrariedad a mucha gente, también a nosotros que habíamos ganado, aunque me ha parecido que algunos partidos conservadores parecían contentos de tener otra oportunidad. Pero es verdad que las próximas elecciones se producen en unas condiciones distintas de las del 28 de abril.

Para empezar concurren más ofertas electorales. Pero además los ciudadanos tienen más información. Y lo más importante que saben es que si quieren un gobierno progresista solo hay una papeleta que lo garantice, la del PSOE. Si quieren seguir con el bloqueo tienen donde elegir. Pero si quieren gobierno, conviene que voten gobierno. Por tanto, si la información es mayor y los concurrentes son distintos el resultado puede ser diferente. Y queremos que el apoyo a un gobierno progresista sea más amplio para que no haya bloqueo.

–El equilibrio de fuerzas tras el 10-N puede ser similar, escaño arriba escaño abajo, ¿estaríamos abocados de nuevo al bloqueo si se niega la coalición y la interlocución con Rivera no es posible?

–No considero un nuevo bloqueo ni siquiera como hipótesis de trabajo. En primer lugar, quiero señalar que lo que los españoles votan no son bloques, sino partidos. Son los partidos quienes pueden tener un comportamiento bloquista, no los ciudadanos. Eso no se corresponde con la realidad de nuestro país. Hay mucha gente que mantiene permanentemente su voto a un partido, pero hay gente que cambia de preferencia. De lo contrario no harían falta elecciones periódicamente. Además, siempre he defendido la importancia de acuerdos transversales en temas de interés nacional. ¿Por qué no podemos pactar asuntos de Estado con partidos de diferente orientación?

–¿El PP le sugirió en algún momento abstenerse para no bloquear el gobierno?

–Desgraciadamente no encontré una colaboración de ese tipo para evitar que el voto de los independentistas fuera decisivo.

–¿Es imposible el entendimiento con Rivera mientras siga al frente de Ciudadanos?

–No es una pregunta que yo pueda responder. Todo el mundo sabe que he convocado a los principales líderes para hablar sobre las posibilidades de formar gobierno y el señor Rivera ha sido el único que en repetidas ocasiones ha rechazado los contactos. Solo ha tenido interés en el último minuto y nada más que para la aplicación preventiva del artículo 155 en Cataluña, ignorando las directrices que se establecen en las sentencias del Tribunal Constitucional. Paso por alto los calificativos que nos dedica. Pero, evidentemente, en esas condiciones, es imposible el entendimiento.

–Los cuatro mismos líderes, proyectos y programas se presentan el 10-N. ¿Por qué los españoles tendrían que votar algo diferente?

–Tal como antes les dije, los ciudadanos tienen mucha más información. Por ejemplo, saben que Cs ha formado bloque con la ultraderecha en toda España y ha puesto un cordón sanitario al PSOE, lo que es una rareza entre los liberales europeos. Saben que UP ha vuelto a impedir la formación de un gobierno progresista, lo que también es excepcional en Europa. Y saben que estamos ante una disyuntiva: o se forma un gobierno progresista o seguimos en el bloqueo. Y los problemas de nuestro país, las amenazas del Brexit duro, del enfriamiento económico o del rebrote de la crisis catalana a consecuencia del juicio del «procés», no se va a evaporar. Los españoles pueden sacar las conclusiones por sí mismos.