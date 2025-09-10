Peinado le da 10 días a la UCM para que entregue todos los mails con la asesora de Begoña Gómez

El instructor del "caso Begoña Gómez" le da un plazo máximo de 10 días a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para que envíe al juzgado todos los correos electrónicos que el exvicerrector Juan Carlos Doadrio cruzó con la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez.

Así lo ha acordado el juez Juan Carlos Peinado en un nuevo auto, con fecha de este lunes, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que pide a Doadrio el total de "todos los correos de que disponga en los que resulte remitente o destinataria" la asesora.

Este antiguo alto cargo de la Complutense reveló, cuando acudió a declarar como testigo en la causa, que tenía "cientos" de mensajes con la alto cargo imputada por su implicación en la vida profesional de Gómez y la propia esposa de Pedro Sánchez.

La entrega de los correos había sido solicitada al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír.

Este mismo miércoles, la esposa del jefe del Ejecutivo defendió en su cuarta declaración judicial que Álvarez mandó correos vinculados a la cátedra extraordinaria de la Complutense de manera "puntual" y tras requerírselo ella.