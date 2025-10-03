El PP planta al Gobierno en su intención de incluir el derecho al aborto en la Constitución: "Que Sánchez se olvide de contar con nosotros"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido esta mañana a la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de blindar el derecho al aborto en la Constitución: "Que Pedro Sánchez se olvide de contar con nosotros para reformar un texto que está incumpliendo", ha asegurado el gallego, haciendo alusión a que el Ejecutivo lleva tres años sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informaba esta mañana de la intención del Ejecutivo de blindar este derecho, "en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", después de que el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara una iniciativa de Vox, con el respaldo del PP, para ofrecer información sobre el 'trauma posaborto' a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo.

Sin embargo, acolación del anuncio de Sánchez, el Partido Popular ha recordado que para reformar la Constitución es "imprescindible" el apoyo de la formación de Feijóo, pues llevar a cabo un procedimiento de reforma ordinario se necesita una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, para lo que son necesarios los votos de los populares.

(Habrá ampliación)