El PNV desvela que Ortuzar y Feijóo se reunieron el pasado siete de septiembre

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban ha confirmado que el presidente de su partido, Andoni Ortuzar, se reunió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado siete de septiembre.

La pasada semana, además, ambos hablaron por teléfono, según ha explicado también el portavoz vasco después de reunirse con su homóloga en el PP, Cuca Gamarra, como previa de la investidura del líder de los populares, donde los peneuvistas han confirmado de nuevo su "no" a apoyar un eventual "gobierno de derechas".

"Las relaciones entre los partidos políticos es hablar, es estar", se ha justificado Esteban, quien ha restado importancia al hecho de que la reunión entre el líder de su partido y Feijóo no hubiese trascendido a los medios de comunicación.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra ha sido interpelada por los periodistas sobre el hecho de que el PNV haya desvelado ahora esta reunión y si el no darlo a conocer se debió a la petición expresa de los nacionalistas vascos y que contrastaría con el encuentro que Ortuzar mantuvo con el fugado Carles Puigdemont en Waterloo con una gran difusión. Ante esto, Gamarra indicó que el líder del PP tiene una agenda "no pública". Aseguró que los contactos entre los presidentes de distintos partidos "no debe ser noticia" y aseguró que el PNV ha dado una información, pero "nosotros tenemos por costumbre no estar radiando todos los días lo que hacemos". De hecho, incidió en que los contactos de Feijóo con el PNV se han producido desde que el líder del PP llegó a la presidencia del partido. Preguntada por si también hubiera habido algún encuentro de investidura o particular con Junts en el que el vicesecretario de internacional Esteban González Pons hubiera sido el intermediario aseguró que "no ha habido ningún contacto en el ámbito de la investidura con Junts”.

Insiste en el "no"

La portavoz del PP dio cuenta ante los medios de la reunión mantenida con el portavoz del PNV a quien planteó el "acuerdo por la igualdad de todos los españoles", un marco en el que se está desarrollando la investidura, un acuerdo de "gobierno en solitario del PP, con un Ejecutivo de 15 ministerios, con unos compromisos de una agenda legislativa y reformas necesarias para nuestro país", apuntó. Gamarra considera que estos puntos, además, "son beneficiosas para todos los vascos" y así se lo trasladó. También le trasladó lo mismo que al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez de acometer varios pactos de estado,acuerdos "que la sociedad demanda y necesita y que permite impulsar el bienestar de todos los vascos". Asimismo, se mostró convencida de que "la mayoría de los vascos se pueden ver reflejados" en ello. .

Sin embargo Aitor Esteban ha vuelto a trasladarle el "no" del PNV y Gamarra ha lamentado que "hasta el momento" este planteamiento siga sin ser aceptado por los nacionalistas.

La portavoz del PP insistió en que la "mejor decisión" que puede hacer el PNV es sumarse a la propuesta del PP convencidos de que están en la “línea correcta”. Por la mañana, Borja Sémper había asegurado que "cuando alguien entra en pánico toma malas decisiones" en referente al PNV que ve cómo EH Bildu les gana terreno en el País Vasco y quien podría llegar a ganarles en las próximas elecciones autonómicas que se llevarán el año que viene. Gamarra dijo que la decisión de los nacionalistas vascos es "un error".

A cuatro escaños

La cita entre los portavoces del PP y del PNV se produce a una semana escasa de que tenga lugar el debate de investidura de Feijóo. El PP se encuentra a cuatro escaños de conseguir la presidencia del Gobierno, tras sumar el apoyo de Coalición Canaria y UPN. El portavoz del PNV ha confirmado esta tarde que "no hay margen" para que su grupo apoye a Feijóo y minimizo la importancia de la reunión con los populares al justificarla como una "cuestión de cortesía parlamentaria". En el PNV mantienen su línea roja desde el principio. No entrar en una ecuación en la que participe Vox.