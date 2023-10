Podemos asume que no tendrá peso en el Gobierno

Sumar impone silencio ante lo que es un clamor para los partidos que componen su coalición. Todos los aliados están pendientes del peso que tendrán una vez se conforme el Gobierno de coalición y muchos de ellos tienen dudas de que cuenten con un asiento en el Consejo de Ministros.

Podemos es quien hasta ahora ha reivindicado más contundentemente continuar con presencia propia dentro del Gobierno. Su apuesta nítida es volver a controlar el Ministerio de Igualdad y que sea Irene Montero quien repita al frente. Llevan semanas insistiendo en que la única manera de seguir ganando “derechos feministas” pasa por el nombre de su número dos. Sería, la manera de “reconducir” el veto a la ministra de Igualdad en las listas de Sumar en las elecciones generales del 23J, según se explican en el partido morado, donde empiezan a poner en duda que la vicepresidenta segunda esté “luchando” esta cartera, según ha podido saber este diario.

Una propuesta que el PSOE no prevé aceptar y que ya circula también en Sumar, donde se asegura que el presidente les habría trasladado la negativa a Irene Montero, según explican en el partido. Además, la pretensión de los socialistas es la de recuperar el ministerio para su cuota, algo que de momento en el entorno de Díaz no dan por cerrado. “Nosotros no damos por perdido ningún ministerio”, explican, aunque reconocen que será “complejo” hacerse con Igualdad. Sin embargo, la posibilidad de que Igualdad quede en manos de Pedro Sánchez ya hace adelantar debates en el partido minoritario de Gobierno, donde reconocen, que, de ser así, la idea que calaría, y también con la que Podemos se rearmaría sería que Sumar ha renunciado a la bandera de Igualdad.

Esta es una de las apuestas más fuertes de los morados que avisan ya a Díaz del “error” que sería dejar en manos del PSOE el ministerio de Igualdad. En el partido llevan días alentando que sería un “desastre” sí así suceden y es por eso que focalizan en Díaz toda la responsabilidad para evitarlo. De hecho, el objetivo será el de denunciar la falta de "valentía" de Sumar, todo en medio de unas malas relaciones entre ambos partidos que comparten grupo parlamentario y del que los morados critican su "exclusión" al no contar con portavocías adjuntas en el Congreso de los Diputados. El ministerio de Igualdad, si recayese en manos de los morados, sería la oportunidad para estos de paliar la falta de voz dentro de Sumar. No cumplir con esta petición de Podemos significaría para éstos la ruptura total entre ambos espacios.

A día de hoy, en el partido morado ya deslizan la idea de que Sumar “es quien debe pelear” la representación de Podemos en el Gobierno, ante la posibilidad de que el PSOE no quiera ceder un ministerio. Recuerdan que, en 2019, fue Pablo Iglesias quien “decidió” los nombres de los ministros de Unidas Podemos. Un argumento que es confrontado en Sumar donde inciden que “la última palabra” la tiene el presidente del Gobierno. Según explican en Podemos creen que Díaz no está “insistiendo” en sus propuestas para “convencer” al PSOE de que deben contar con una cartera. Podemos va asumiendo así la posibilidad de que ninguno de sus dirigentes entre en el Gobierno de coalición. Ponen en duda que entre el reparto “escaso” de carteras que corresponderá a Sumar, la vicepresidenta les “respete el sitio de una formación transformadora”.

Sin embargo, no es solo Podemos quien reclama voz en el futuro Gobierno de coalición. Izquierda Unida así lo pidió esta semana. “IU deberá estar en el próximo gobierno progresista de nuestro país, esto sin duda”, dijo su portavoz Sira Rego. Más Madrid también reclama sitio aunque fuentes del partido reconocen lo “difícil” de la negociación. Creen que sería una posibilidad dado que como Podemos, IU y ellos mismos, no cuentan con una portavocía adjunta en el Congreso. Para ellos sería una oportunidad para dar el enfoque nacional a su proyecto, aunque todavía no hay nada claro al respecto más allá del rumor de que Mónica García suene como posible ministra de Sanidad.

La negociación de la arquitectura de Moncloa es algo que se guarda en absoluto secreto. De hecho, fuentes oficiales de Sumar siguen negando que, a día de hoy, en la comisión negociadora con el PSOE se haya abierto esa carpeta, al dar prioridad a los contenidos del gobierno de coalición, donde los de Díaz creen que todavía están "lejos" de llegar a un pacto. En el espacio, sin embargo, sí se admite alguna conversación informal con los socialistas. La posibilidad de que Sumar cuente como en 2019 Unidas Podemos con cinco ministerios y una vicepresidencia es lejana a día de hoy por dos razones. Una, la reducción de la mesa de ministros que querría abordar Sánchez, aunque en Sumar dicen desconocer, y, dos, el nuevo equilibrio de fuerzas. Los de Díaz cuentan con cuatro escaños menos que en las últimas elecciones generales. La proporción que más cuadra a día de hoy, son tres escaños para la fuerza minoritaria. A día de hoy, entre las quinielas de “ministrables”, el único nombre que cuenta con un respaldo real en el espacio es el del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Máximo negociador de Sumar con el PSOE, también durante el gobierno de coalición de Unidas Podemos. Miembro de la Ejecutiva morada, sin embargo, si su nombramiento se oficializa, los morados ya han avisado que no valdrá su designación como “cuota morada”. Podemos siempre ha defendido que sus ministros los deciden ellos.