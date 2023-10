Podemos reabrirá la guerra con Sumar si pierde Igualdad en favor del PSOE

El qué, el cómo y el quién es la batalla más inmediata que Podemos plantea a Sumar y que, de momento, desatiende la líder del espacio, quien pone el foco en la negociación de contenidos programáticos con el PSOE para facilitar el “sí” de los 31 diputados de Sumar a una investidura de Pedro Sánchez si esta tarde el Rey Felipe VI le encarga el trabajo de formar Gobierno.

Los morados piden con insistencia a Yolanda Díaz que sea la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, quien repita como responsable del ministerio y llevan semanas insistiendo en que la única manera de seguir ganando “derechos feministas” pasa por el nombre de su número dos. Sería, la manera de “reconducir” el veto expreso a la ministra de Igualdad en las listas de Sumar en las elecciones generales del 23J, según se explican en el partido morado, donde empiezan a poner en duda que la vicepresidenta segunda esté “luchando” esta cartera, según ha podido saber este diario.

En Podemos creen que se trata de una “propuesta sensata, razonable” y esperan que “la acepten”, aunque, explican que su voto en la investidura no estaría en duda aunque Montero no continúe como ministra. Sin embargo, los de Ione Belarra reconocen que, de momento, no ven a Sumar dar la batalla por los ejes feministas. Esta es una de las apuestas más fuertes de los morados que avisan ya a Díaz del “error” que sería dejar en manos del PSOE el Ministerio de Igualdad. En el partido llevan días alentando de que sería un “desastre” sí así suceden y es por eso que focalizan en Díaz toda la responsabilidad para evitarlo. De hecho, el objetivo será el de denunciar la falta de "valentía" de Sumar, todo en medio de unas malas relaciones entre ambos partidos que comparten grupo parlamentario y del que los morados critican su "exclusión" al no contar con portavocías adjuntas en el Congreso de los Diputados. El ministerio de Igualdad, si recayese en manos de los morados, sería la oportunidad para estos de paliar la falta de voz dentro de Sumar. No cumplir con esta petición de Podemos significaría para éstos la ruptura total entre ambos espacios y la excusa perfecta para, sí hay repetición electoral, concurrir con separados, al contar con el relato de sentirse excluidos dentro de Sumar.

La cartera de Igualdad es una de las más cotizadas para las dos almas que conviven en Moncloa y la que hasta ahora más discrepancias ha suscitado durante el primer gobierno de coalición desde el primer minuto. Todavía hoy siguen vivas las polémicas por los “efectos indeseados” de la ley del “solo sí es sí”, o por la ley Trans, entre otros. Igualdad se convirtió durante la legislatura en la bandera que utilizó la izquierda del PSOE para ganar la batalla ideológica en la calle, algo que, hasta ahora conservaban en solitario los socialistas. Como ya publicó este diario, Pedro Sánchez quiere reservarse esta cartera en la futura coalición, algo que ha soliviantado a los morados, que presionan a Díaz para luchar por esta cartera.

La negociación de la estructura ministerial todavía no se ha abordado, según explican fuentes cercanas a Yolanda Díaz, que niegan querer abrir dos mesas a la vez –la de los acuerdos del gobierno de coalición y la de los nombres-. Portavoces oficiales del partido aseguran que Sumar “no ha renunciado” a pelear el ministerio de Igualdad en la futura investidura, según la líder de los comunes, Aina Vidal.

Sumar llevaba, de hecho, en su programa electoral para las elecciones del 23J la apuesta de crear una vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados, aunque sin desvelar si sería la propia Yolanda Díaz quien lideraría esa vicepresidencia. A día de hoy, fuentes del entorno de Díaz aseguran que "no dan por perdida ninguna cartera", en referencia a Igualdad, aunque aliados de Sumar en el Congreso sí ven difícil que puedan retener Igualdad en sus manos y creen que el PSOE buscará quedársela. En Sumar ponen el acento en atar la negociación programática con el PSOE, antes de desvelar la que se refiere a la arquitectura del Gobierno de coalición. Eso sí, avisan, no aceptarán ministerios sin competencias, que es el error que en el partido de Díaz vieron al resultado del pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2020.