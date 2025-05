Podemos, impasible tras los WhatsApps de Sánchez sobre Iglesias: "No me sorprenden en absoluto esos calificativos"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha pronunciado esta mañana sobre la publicación de los últimos mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, publicados por el diario 'El Mundo' en los que Sánchez se refería al por entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, como un "maltratador", un "necio" y un "torpe".

En el programa 'La Mirada Crítica', presentado por Ana Terradillos en Telecinco, la diputada de la formación morada ha permanecido impasible ante la filtración de los mensajes privados entre los políticos socialistas, donde se criticaba abiertamente al que en su momento fuese vicepresidente segundo del Gobierno de España.

"No me ha sorprendido en absoluto la filtración de esos Whatsapps, porque yo creo que esto se enmarca dentro de una guerra sucia mediática que en Podemos conocemos a la perfección", ha espetado Belarra en referencia a dichos mensajes.

No obstante, la diputada ha aprovechado para recriminar al PSOE su actitud cuando, en su opinión, anteriormente fue Podemos quién sufrió tales acciones. "Si el PSOE no hubiera mirado hacia otro lado cuando esto mismo se lo hicieron a Podemos para desprestigiarnos, creo que hoy no estaríamos así y no veríamos cómo se filtran los mensajes privados del presidente del Gobierno", ha argumentado la exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, mientras ha añadido que "lo importante de estos mensajes es que al PSOE nunca le gustó tener a Podemos en el Gobierno".

Pide a Sánchez que dé explicaciones públicas por su relación con Ábalos

Belarra ha aprovechado los últimos mensajes publicados por el diario 'El Mundo' entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en los que se puede constatar que el presidente del Gobierno intervino en el rescate de la aerolínea Air Europa.

"Nos va a llevar un buen tiempo separar el grano de la paja", ha aseverado la diputada de la formación morada tras ser preguntada al respecto. Mientras, ha reafirmado que es "evidente" que el presidente del Gobierno "no ha dado explicaciones suficientes sobre el 'caso Ábalos'".

Por ello, tras deslizar que "la corrupción ha sido parte del ADN del bipartidismo", la exministra de Podemos ha pedido a Sánchez que, como Ábalos era "una persona de su máxima confianza", es necesario que este dé las explicaciones suficientes acerca de porqué cesó al exministro de Transportes.