Moncloa denunciará las filtraciones si el Supremo no abre una pieza separada

"El Gobierno quiere llegar hasta el final". Esta declaración del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre las filtraciones de conversaciones personales entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos busca dotar de la "máxima gravedad", que le reconocen, a la publicación de estas conversaciones. Aunque desde Moncloa se trate de minimizar la polémica generada, calificando de "intrascendente" el contenido de las mismas, sí que creen que podría ser "constitutivo de delito" su filtración.

Por ello, el propio Bolaños ha confirmado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se reservan las oportunas acciones judiciales. Un cambio de actitud respecto al posicionamiento trasladado ayer desde el PSOE que no quería dar "más pábulo" a la cuestión y se decantaban por dejarlo estar. "Damos por hecho que habrá una investigación judicial, pero si no la hubiera, iniciaremos las acciones judiciales", ha señalado.

En Moncloa instan, en primer término, al Tribunal Supremo a que abra una "pieza separada" por esta cuestión y a que lo haga "de oficio". Una actuación que consideran dentro de la normalidad, cuando se dan este tipo de filtraciones para conocer el origen de las mismas, dado que se trata de "unos mensajes que custodia un juzgado y cuya custodia ha podido vulnerarse", así como el secreto de las conversaciones del presidente del Gobierno.

"Vamos a esperar que se abra esa investigación judicial que damos por hecho", ha insistido Bolaños, y "si no se abriera esa investigación en un plazo razonable, nos reservamos acciones concretas". Fuentes gubernamentales consultadas evitan dar un "plazo concreto" para activarlas, pero entienden que dado que el delito se está cometiendo ahora con su publicación la investigación judicial debería iniciarse de manera urgente.

"Queremos saber quién ha sido, por qué ha sido y qué otros mensajes están en manos de personas que están dispuestos a cometer delitos que afectan a la privacidad del presidente del Gobierno", ha señalado el titular de Justicia, exponiendo lo que fuentes gubernamentales también reconocen en privado. "No sabemos quién ha sido. No tenemos ningún indicio de que haya sido Ábalos", aseguran con desconcierto. Este clima, tal como hoy publica este diario, es el que se ha apoderado de todos los niveles socialistas, en Moncloa y en el partido, donde aseguran no saber "qué quiere", si es que ha sido él.

"Nada ilícito"

En todo caso, en el Ejecutivo sí tratan de trasladar certezas en lo que atañe al presidente del Gobierno. Aseguran que la interlocución entre Sánchez y Ábalos se interrumpió una vez salió a la luz la trama de corrupción, esto es, en febrero del año pasado. Y que en los intercambios que existen entre ambos antes de este momento "no hay mensajes que le impliquen (a Sánchez) en nada ilícito". Así lo manifiestan con toda rotundidad fuentes gubernamentales, que se muestran a la expectativa de lo que pueda seguir saliendo, pero con cierta tranquilidad. "Claro que preocupa, pero estamos tranquilos porque no ha hecho nada malo", dicen sobre el presidente. En este punto, además, sobre el contenido concreto de lo que ya se ha publicado resuelven que "ninguno de los mensajes nos pone en una dificultad flagrante".