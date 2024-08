¿Podemos ponernos como primer o segundo apellido uno de nuestro tatarabuelo?

Los apellidos son como un segundo nombre que nos permite identificar nuestra procedencia, no solo de nuestra familia directa, sino también, el origen del que decrecemos. En ocasiones los apellidos son más importantes que el nombre de pila y constituyen, en muchos casos, el legado de nuestros antepasados.

Un abogado asturiano, afincado en Madrid, logró que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre un cambio de apellidos; en concreto para salvar un apellido español, el de “Vacelar”, al considerarlo en su sentencia 629/2021 como un “bien a proteger”.

Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, director de Vacelar Abogados y, desde septiembre de 2023 director general del Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas (CEIJ), inició una batalla en los tribunales que duró seis años donde se reconoció el derecho de su hija a poder llevar como primer apellido Rodríguez-Vacelar, es decir; los dos apellidos del padre unidos en uno solo con el fin de que no se extinguiera el de su madre, que constituye un legado de 300 años de antigüedad y del que además solo quedan 9 personas que lo ostentan a día de hoy como primer apellido y once como segundo.

Pero, ¿puedes ponerte de primero o segundo un apellido de un tatarabuelo?

Rodríguez Vacelar indica que se podría hacer "con el mismo procedimiento de cambio de apellidos". Y es que, la unión de apellidos no es más que "una manera de cambiar apellidos". Para ello, destaca la Ley del Registro Civil, tanto la del 57 como la actual del 2011, en la que dice que "se podrá solicitar el cambio de un apellido por otro siempre que sea legítimamente tuyo (de un antepasado tuyo), de la misma línea (es decir, cambiar apellido paterno por antepasado paterno, y materno con materno) y que acredites que se te conoce con ese apellido habitualmente, o bien, que es español y está en peligro de extinción, en este caso siguiendo la doctrina que estableció el Tribunal Supremo" gracias a la jurisprudencia de la sentencia que logró este abogado asturiano.