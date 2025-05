Podemos vuelve a agitar a IU para que se salga del Gobierno

Bajo el dogma de "las fuerzas de la paz", Podemos busca que IU se rinda ante las contradicciones que supone para el partido comunista apoyar y componer un Gobierno que aumentará el gasto militar para cumplir con la OTAN.

Los morados llevan meses que se han eregido, con una estrategia política clara para ganar fuerza frente a Sumar e IU, como el "partido de la paz". Y con este eslogan continuarán a lo largo de la legislatura, buscando acechar al resto de la izquierda. Desde fuera del Gobierno se posicionan en contra, mientras que el Sumar de Yolanda Díaz e IU de Antonio Maíllo hacen un ejercicio de contención entre atender a sus prioridades ideológicas o continuar en el Gobierno para evitar el ascenso de un gobierno entre PP y Vox.

Cree que puede liderar una "candidatura de la Paz"

En este contexto, Podemos ha vuelto a agitar a IU para que se salga del Gobierno y no apoye a "un gobierno de la guerra". Los de Antonio Maíllo ya estuvieron a punto de hacerlo hace menos de un mes cuando salió a la luz el último contrato de armas con Israel. IU amenazaó con salirse del Gobierno y el PSOE se vio obligado a rescindir el contrato con Tel Aviv para no provocar una crisis de Gobierno. En esos momentos, los morados ya dejaron caer a IU que sí abandonaban el Ejecutivo, sería más fácil construir una candidatura de unidad.

Ahora, el partido que dirige Ione Belarra vuelve a intentar seducir a Maílo. "Si ellos toman la decisión de abandonar el 'Gobierno de la guerra' y construir con 'las fuerzas de la paz, creo que, con humildad y trabajo colectivo, siempre se pueden construir alianzas". Ese ha sido el planteamiento que ha defendido la secretaria general morada en una entrevista en Parlamento de RNE, tras ser preguntada por las relaciones con IU. Belarra cree que es una decisión que no solo corresponde a Maíllo, sino a su partido, pero ha llamado a la responsabilidad a este espadcio para "hacer crecer las fuerzas de la paz".

La dirgente morada, además, se ha mostrado convencida de que su partido puede liderar esas "alianzas de la paz" y ha criticado que se use el "rearme" como "escusa para cercenar el estado de bienestar".

La líder del partido también ha confirmado su negativa a apoyar en el Congreso la ley de PSOE y Junts para realizar la delegación a Cataluña de las competencias en inmigración ni aun en el caso de que saliera adelante la regularización extraordinaria de personas migrantes que ha puesto sobre la mesa los socialistas. "Nosotras hemos dejado claro que Podemos no va a aprobar ninguna ley racista. Esta es una iniciativa racista que busca legitimar toda la política migratoria racista que ahora mismo está en vigor en España. Por tanto, no sé qué pretenderán, pero desde luego, con los votos de Podemos para hacer políticas racistas, no se puede contar", ha aseverado Belarra.

Belarra ha criticado que el PSOE se niegue a desbloquear la tramitación de la Inicativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización d einmigrantes. A su juicio, el Ejecutivo podría llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto, en vez de propiciar el trámite parlamentario. Según ha criticado, el Gobierno no lo hace porque pone de "escusa el 'no' de Junts y del PNV" para no hacer lo que el PSOE no quiere.