Feijóo asegura que "condena" todos los actos violentos mientras "el PSOE los quiere amnistiar"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha participado en la mañana de este miércoles en la segunda jornada parlamentaria "Frente a la amnistía, igualdad y dignidad" organizadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Durante estos días, el PSOE ha acusado a los populares de alentar las protestas contra al amnistía que se están llevando a cabo a las puertas de la sede nacional de Ferraz e, incluso, ha llegado a apuntar que el PP las alentaba al considerar que no estaba siendo claro su líder en cuanto a la condena. Ante esto, Feijóo ha asegurado que, "aunque los profesionales de la manipulación y de la mentira digan que no soy claro”, aseguró que “la violencia no tiene cabida en democracia y debe rechazarse siempre”, y, puntualizó, "ya sea por ultras de extrema izquierda o extrema derecha" al tiempo que, subrayó y, “su impunidad, tampoco” tiene cabida. El líder del PP reiteró que quienes defienden la igualdad de todos los españoles “no vamos a aceptar ninguna lección de quien alentaron manifestaciones contra nuestras sedes, los que hicieron escraches contra nuestros dirigentes o quienes rodearon el Congreso cuando estaba reunido el pleno. No aceptaremos ni una sola lección -de quien defiende, por otro lado- que los actos violentos queden impunes". Reiteró que "compartimos la crítica a los actos violentos pero, quien la critica (en referencia al PSOE), son los mismos que busca la impunidad para los actos que les interesa”, advirtió recordando que amnistiar es eso.

"Tiene razón que quien no condena la violencia, la alienta. No solo no condenan la violencia, sino que pretenden amnistiar la violencia. Cuando haces eso no puedes dar ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia”. “Es curioso que los que estamos para defender el Estado de derecho traten de estigmatizarnos”.

Aviso

El líder del PP aseguró que estas jornadas eran “oportunas y acertadas” ya que analizan lo que está ocurriendo desde una perspectiva jurídica. Y es que, “en ningún país de la UE un presidente puede serlo a través de una amnistía”. Recordó que “esta amnistía es el pago a un político, que después de perder las elecciones quiere ser presidente y se hace con un fugado de la justicia” algo que, alertó, “convierte al TS en un órgano opresor”, “no va a suponer ninguna paz porque aquí no hay ningún conflicto” y, con ello, “queda debilitado, para siempre, el estado de las autonomías”.

Los profesores de Derecho Constitucional apuntaron que, lo que está ocurriendo constituye un “hecho sin precedentes”; un proceso que el líder del PP criticó que, además, se hace a través de un “manto oculto” porque “no sabemos qué se negocia, cuál es el alcance ni tenemos la mínima información que se necesita”. Y es que, todo lo que se conoce de la ley de amnistía es lo que han ido anunciando los partidos independentistas. “No sabemos dónde está Sánchez. Hay un secretismo y ocultación que muestra de la aberración” de lo que están haciendo.

"Ataque"

La negociación que Pedro Sánchez lleva a cabo para investirse de nuevo como Presidente del Gobierno constituye un “ataque directo a la división de poderes” y, además, pone en jaque al Estado. Feijóo, indicó que, además, pone de relieve el papel de los independentistas cuando habían perdido protagonismo y, avisó de que “los privilegios nunca fortalecen, sino que debilitan”. Se trata, por tanto de una “indecencia desde el punto de vista moral e ilegal desde el punto de vista jurídico”. Además, indicó que, desde el punto de vista político no hay por donde cogerlo. “Se está impulsando sin escuchar a los millones de votos que tuvo el PSOE en el entendimiento de que no iba a aceptar una amnistía negada durante la campaña”, algo que se hace sin consenso social y político. “Sin que exista el más mínimo de atisbo”.

Feijóo recordó que esto “no se hace por una reconciliación, porque nadie quiere reconciliarse, porque han dicho que lo volverán a hacer” y este es el primer paso “aparente de un referéndum”, con los antecedentes que tenemos.

Desde el punto de vista moral, aseguró que “nace de un interés personal, nunca general y, cuando se niegan los intereses generales se convierte en “amoral” donde, además, ninguno de ellos busca mejorar las comunidades autónomas. “No se busca mejorar ni la convivencia en Cataluña, ni los servicios públicos catalanes sino vaciar Cataluña de España y ser investido presidente del Gobierno. Hablamos, claramente, de una conveniencia”.

“La amnistía es un ataque al Estado de Derecho y, por tanto, un ataque a la democracia”. Consideró que, en la exposición de motivos para impulsar la ley de amnistía solo existe una: “la necesidad de siete votos” -de Junts-.

El líder del PP también abordó el enfoque económico que va a suponer dicha norma donde, apuntó que "arrasar con la seguridad jurídica supone expulsar las inversiones de nuestro país, poner palos en las ruedas al desarrollo económico de nuestro país". Hay, además, un “daño reputacional enorme a un país donde las leyes se redactan por los abogados de los que están siendo buscados por la justicia”. ¿Qué pensarán los inversores donde el estado de derecho se cuestiona?, se preguntó. Y es que, a quien más perjudica la desigualdad no es a las élites sino a aquellos que no las conforman y a quien más afecta es a los trabajadores.

Llamada a la movilización

Por todo ello, Feijóo exigió a Sánchez "que dé marcha atrás, porque sus decisiones no garantizan la convivencia, sino que la destruyen” y, garantizó que esto es algo que “no vamos a dejar de defender. Nadie nos va a callar ni nos va a parar”. Garantizó que seguirán alzando la voz “con todos nuestros recursos, en todos los ámbitos, con jornadas, con movilizaciones pacíficas que hemos hecho y que haremos el domingo el 12 a las 12:00 en todas las plazas de las ciudades de España. No vamos a normalizar lo que está pasando, ni que caiga en el olvido. Lo que pretenden es cambiar de conversación. Nos jugamos la democracia, nuestras libertades y el estado de derecho”. El PP reiteró que “nuestro partido nació con la Constitución y nuestro objetivo es cumplir y hacer cumplir la Constitución”.