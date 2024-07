Policías denuncian que el sistema informático de la frontera de Melilla con Marruecos está colapsado

Policías nacionales aseguran que el sistema informático de la frontera (de Melilla con Marruecos por el paso de Beni Enzar) "se está colapsando" a cada rato como consecuencia de la gran cantidad de datos que se le introducen con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE). Existe una gran afluencia de magrebíes que regresan a Europa tras sus vacaciones.

El secretario general del SUP en Melilla, Jesús Ruíz Barranco, ha hecho unas declaraciones en ese sentido, en las que señala que esos sistemas informáticos, renovados recientemente, están dando "muchos problemas en los verificadores", sobre todo cuando se ponen en conexión con las aplicaciones policiales, lo cual hace que "se colapsen". La consecuencia de todo ello es que se produce un mayor retraso en el acceso a Marruecos. "Es normal que el sistema no aguante por la cantidad de datos, el centro de recepción de esa información se colapsa y no aguanta", comentó para añadir que, en opinión del sindicato, la puesta en marcha de esos nuevos sistemas debía de haberse retrasado hasta la finalización de la OPE, han confirmado a LA RAZÓN fuentes del SUP.

De haberse pospuesto ese sistema informático hasta después del 15 de septiembre, entiende que todo se habría hecho "de un modo más tranquilo", si bien defendió la labor de los funcionarios de policía que atienden las instalaciones, en buena parte personal en prácticas. "Los compañeros que están trabajando en el puesto fronterizo lo hacen incesantemente y sin prácticamente descanso durante los siete días de la semana", recalcó.

Manifestó, asimismo, que los enormes atascos en la frontera vienen sucediendo desde hace varias jornadas y, sobre todo, desde el fin de semana anterior a éste, lo que ha venido provocando esperas de largas horas en el puesto y sus alrededores. Lo ocurrido este último fin de semana es que en cuestión de dos horas llegaron hasta 900 vehículos a la frontera para entrar en Marruecos, una cantidad que desbordó cualquier previsión. "Eso es imposible para cualquier sistema operativo o instalaciones que tuviéramos", reconoce.

La consecuencia fue el colapso fronterizo, a pesar de los esfuerzos de la policía por resolver la situación creada al coincidir dos barcos a la vez. "Los problemas se han producido durante prácticamente todo lo que llevamos de OPE porque hay mucho, muchísimo tránsito, tanto a primera hora de la mañana como la primera de la tarde".

El líder del SUP en Melilla indicó que los barcos "llegan cargadísimos" y que se han juntado hasta mil vehículos para salir a Marruecos. "Nosotros estamos tratando de sobrellevar esta situación lo mejor posible. Los policías nacionales están intensamente trabajando desde el principio de la OPE"; las vacantes que produce esta operación se están tratando de subsanar con personal en prácticas porque las plazas no se cubren porque el Ministerio del Interior se niega a pagar dietas. "Es la misma cabezonería de siempre de la Dirección General esto de no pagar dietas, lo cual hace que no vengan compañeros a la frontera"".