Los policías denuncian: un solo agente tiene asignadas más de cien víctimas de violencia de género

"La Dirección General de la Policía incumple de manera sistemática la obligación legal de garantizar que las víctimas sean atendidas 'en un entorno privado, alejado tanto de menores como de cualquier otra persona' y por personal 'especializado en el tratamiento de la violencia de género y doméstica'. Una realidad que revictimiza a quienes acuden a denunciar y que contraviene los protocolos establecidos por el propio Ministerio del Interior". Así de contundentes se muestran los agentes que a diario atienden a las víctimas de violencia de género y cuya labor es "esencial" en esa lucha.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el sindicato policial JUPOL, subrya la labora de estas Unidades de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), que pese a la falta de recursos están comprometidos con la protección de miles de víctimas en todo el país.

Sin embargo, aunque la labor de las UFAM es esencial en la lucha contra la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia sexual, la ausencia de una dotación mínima de personal y medios está provocando un deterioro evidente en la capacidad de atención, seguimiento y protección de las víctimas.

Esta situación provoca, según señala el sindicato, que la inmensa mayoría de las víctimas deban sean atendidas en las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), por compañeros que realizan esta labor con absoluta profesionalidad, pero sin tratarse del entorno ni de los equipos especializados que exige la normativa.

Más de cien víctimas por agente

En este punto, desde JUPOL señalan que en numerosas provincias la situación es crítica: un solo agente tiene asignadas más de 100 víctimas. Una cifra que imposibilita prestar un servicio de vigilancia, seguimiento y respuesta inmediata en situaciones de riesgo. Pero la media nacional tampoco es mucho mejor, ya que se sitúa en 60 víctimas por agente.

"Los agentes de UFAM trabajan al límite y mantienen su compromiso con una dedicación extraordinaria, pero no es realista exigir resultados cuando no se les proporciona la plantilla mínima necesaria para proteger vidas", denuncian.

Y por si esto fuera poco, desde el sindicato recuerdan que el reciente fallo del sistema de pulseras telemáticas volvió a evidenciar la sobrecarga insostenible que sufren estas unidades especializadas. Mientras desde el Gobierno se afirmaba que las víctimas estaban protegidas, numerosos agentes confirmaron que nunca recibieron los avisos correspondientes. "No se puede afirmar que las víctimas estaban protegidas cuando un solo agente gestiona centenares de casos y no recibe un aviso crítico", subrayan desde este sindicato.

En definitiva, este incidente reveló no solo fallos tecnológicos, sino una carencia estructural que el Ministerio del Interior lleva años sin resolver. "Detrás de cada aviso hay un policía que debe actuar con inmediatez. Si no hay personal suficiente, no hay protección real", sentencian.

"Sin personal no hay protección"

Llegados a este punto hay que destacar la dejadez del Ejecutivo y de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde JUPOL han exigido a Interior y a la Dirección General de la Policía la actualización inmediata del catálogo de puestos de trabajo, que no se revisa desde el año 2008, un plan de refuerzo específico para las UFAM, con incremento de plazas y personal especializado y mejoras materiales y tecnológicas, así como protocolos fiables que garanticen la recepción efectiva de avisos de riesgo.

Del mismo modo, solicitan el cumplimiento estricto de la normativa, asegurando que todas las víctimas sean atendidas por personal especializado y en espacios privados adecuados. Porque, en conclusión, la protección de las víctimas de violencia de género no puede depender del esfuerzo sobrehumano y la buena voluntad de los agentes, sino de un sistema dotado con recursos reales y suficientes. "Sin más personal, no hay mejor protección. Y sin protección efectiva, las víctimas quedan en mayor riesgo. Es responsabilidad del Ministerio del Interior actuar ya".