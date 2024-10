Policías exigen acabar con los "agravios" en la concesión de medallas policiales y piden "derogar la Ley franquista"

El sindicato unificado de policía (SUP) ha dado plantón a los actos centrales del día de la Policía que se celebran este miércoles en Sevilla, como protesta a los "agravios" en la concesión de Medallas al mérito policial nacional que, asegura, se llevan produciendo durante años. Además, insta a la dirección general de la policía y a Interior a una reunión "urgente" para derogar la Ley de condecoraciones de 1964.

El SUP ha trasladado mediante un comunicado su "profundo malestar" ante la reciente decisión del Ministerio del Interior en cuanto a la concesión de condecoraciones policiales. "Supone un agravio a los miles de agentes que se juegan la vida en la calle" y advierten de que tanto el ministro como la dirección general siguen "dejando año tras año fuera de la concesión de medallas a compañeros que merecen esta distinción por indiscutibles méritos". Por ello, el sindicato unificado de policía ha decidido no acudir este año a los actos centrales de la Policía Nacional a la que acude también el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

El sindicato policial recuerda que llevan años proponiendo la creación de condecoraciones a personal ajeno a la Policía Nacional con el fin de que "no se mezclen ni confundan con la de los policías que se la juegan en sus intervenciones. No estamos en contra de reconocer el mérito de las personas ajenas al Cuerpo, pero sí del modo en el que se hace actualmente", destaca. Advierten de que en su reclamación buscan la "justicia y ecuanimidad en le reparto de las medallas; y lo justo es que las medallas de todos los distintivos alcancen a los policías de todas las escalas si sus intervenciones son dignas merecedoras de las mismas, al margen de favoritismos y regalos que dependen del subjetivo criterio de los que otorgan condecoraciones a discreción". Asimismo, precisan que con su reclamación no quieren decir que todos los mandos no sean merecedoras de ella.

También destacan que "no se puede mantener en vigor" una ley de condecoraciones de 1964, una norma "preconstitucional y franquista que es un recuerdo de épocas pasadas que creíamos superadas y su persistencia en la aplicación de eta ley, pone en entredicho a un Gobierno que solo deroga leyes franquistas cuando puede utilizarlas como arma política".

Por ello, desde el SUP exigen la eliminación del sistema de cupos para las medallas al tiempo que celebran que se hayan logrado eliminar la concesión de medallas de plata y rojas pensionadas para mandos que no cumplían los requisitos y estaban a las puertas de la jubilación como una especie de "premio de consolación" tras una reciente victoria judicial del sindicato.