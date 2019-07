Policías y guardias civiles mostraron ayer su hartazgo ante la desidia y los "engaños" de Interior y su ministro, Fernando Grande-Marlaska. Con varios meses de retraso y polémica de por medio, por fin hacían entrega a los representantes de los agentes de la auditoría que debía establecer si la cantidad destinada para la equiparación con otras Policías del Estado era la correcta.

Desde la cartera que dirige Grande-Marlaska se emplearon a fondo para difundir que esos 807 millones pactados en 2018 eran correctos, y así lo confirmaba la citada auditoría. Sin embargo, no hay que olvidar que este informe no es el original. El primero fue desterrado por Interior porque sus conclusiones no eran las que esperaban. Así, con una auditoría "a la medida" se presentaron ante los agentes para decirles que cumplirían con lo acordado y les pagarían el tercer tramo de la equiparación en 2020.

Es más, en un comunicado, el Ejecutivo reconoce que el incremento salarial supone "un 20% más al mes" respecto a lo que cobraban en 2017, por lo que podría hablarse de una subida salarial pero... ¿Podría hablarse de equiparación? Sea como fuere, con un CD, sin dar más información y emplazando a los agentes a una reunión en septiembre dieron por cerrado este capítulo.