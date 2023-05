El PP pone en el foco el espionaje a Sánchez tras la denuncia del Parlamento Europeo

El PP busca conocer todas las incógnitas que todavía rodean al conocido como "caso Pegasus". Un día después de que el Parlamento Europeo advirtiera al Gobierno sobre la "escasa" información proporcionada sobre el espionaje al teléfono del presidente Pedro Sánchez y de que solicitara una información completa con "más claridad y transparencia" sobre los más de 2.6 gigas de datos que fueron sustraídos del móvil del presidente.

En el texto de conclusiones, los eurodiputados lamentan que apenas se haya ofrecido información sobre el espionaje al Presidente y a sus ministros, señala el posible papel de Marruecos en estos casos, y plantea dudas sobre el hackeo del teléfono móvil de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, que fue cesada por Sánchez.

Ante este informe, desde el grupo parlamentario popular en el Congreso se busca que el Ejecutivo de toda la información. En concreto, el PP va a solicitar que se convoque la comisión de gastos reservados en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que se dé cuenta a la Cámara Baja de cómo van esas investigaciones y de si las conclusiones esgrimidas por Europa coinciden con las de Moncloa. “El ministro denunció hace un año la apertura de una investigación. No tenemos ninguna información sobre esa investigación”, ha denunciado la portavoz popular Cuca Gamarra. “Es de máxima gravedad la posibilidad de que un país esté implicado en este espionaje”, ha censurado en referencia al posible papel de Marruecos. “Es algo que debemos conocer y el Gobierno no puede ocultar”. El PP denuncia que, si bien a la Eurocámara “se le ha ocultado la información, debemos conocerlo y el Gobierno no lo puede ocultar”.

Por otro lado, la semana que viene el PP defenderá en el pleno del Congreso de los Diputados su proposición de ley para despolitizar la Justicia, justo un día después de que el Comisario de Justicia Europea, Didier Reynders pidiera ante el Rey que se acelerara la negociación para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de que el PSOE de su apoyo, los populares pedirán su tramitación de urgencia con el objetivo de que la reforma esté en marcha antes de que a España le toque el turno de la presidencia de la UE.