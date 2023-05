La presidenta de la AVT destaca que ETA sigue viva y "no hay voluntad política para ilegalizarla"

La incorporación de 44 etarras en las listas de EH Bildu -de los cuales 7 fueron condenados con delitos de sangre- han causado una gran polémica e indignación durante la campaña. Pero no es nuevo ya que al menos, en tres elecciones han presentado 23 etarras más.

Ante esto, la presidenta de la AVT, Maite Araluce destacó que "ahora que parece que ETA ya no existe las víctimas no tenemos voz y voto", pero, destacó que "las víctimas no somos del pasado". Se refirió a la inclusión de 44 etarras en las listas electorales algo que, reconoció, han vivido "con indignación". Recordó que durante años, en la AVT "trabajamos para ilegalizar a EH Bildu y llevamos años recopilando indicios para ello" algo que han presentado a los Fiscales del Estado, aunque "no se ha conseguido nada". Indicó que en 2008 se podría haber ilegalizado pero, "no hay voluntad política".

Araluce apuntó que en España "tenemos las mejores leyes", pero "no se aplican" porque, "con la Ley de Partidos en la mano Bildu no cumplía los requisitos para que hubieran sido legalizados" y una de ellas fue la de que no podía llevar "condenados en las listas electorales ni tener cargos de responsabilidad" algo que lamentó no se ha cumplido ya que Arnaldo Otegi, el considerado "hombre de paz", es el coordinador general de EH Bildu. "Pedimos y exigimos que a Bildu se le aísle políticamente y no sea considerado como un agente político más" como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ellos no se arrepienten del pasado y están orgullosos de ello" y, su incorporación, es su manera de agradecerles la labor. "Bildu es un partido que lleva en sus listas terroristas por lo que el Gobierno se apoya en terroristas".

Asimismo, Araluce advirtió de que en "el momento en el que los políticos nos olviden, estaremos donde muchos nos quieren, debajo de la alfombra".

Sobre los actos de homenaje a terroristas, Araluce apuntó que "no se pueden permitir" y critica que se les diga que no se pueden prohibir. "Tenemos las mejores leyes y no se aplican", y destacó que "cuando les ha interesado se han prohibido".

"ETA no ha muerto"

La que fuera presidenta de las víctimas, Ángeles Pedraza fue la encargada de presentar a la actual presidenta de la AVT, Maite Araluce y lamentó que, durante este tiempo ha tenido que escuchar "que nos digan que qué pintamos las víctimas en política, pero, señaló que, “somos víctimas, pero también somos ciudadanos españoles. No quieren víctimas en las listas, pero sí terroristas”. “Nunca me fui y ahora las víctimas debemos alzar la voz más alto que nunca y no podemos consentir que se ofrezca un precio político”. “No todo vale". Asimismo, advirtió de que "las víctimas no somos los que hemos resucitado a ETA, nunca han muerto. ETA aún no ha terminado. Si hay alguien que los ha resucitado son los que han puesto hasta 44 terroristas en las listas”. A aquellos que quieren pasar página les pide que hagan un ejercicio de “empatía”. “No podemos permitir que el olvido se apodere de nuestra sociedad”, dijo.