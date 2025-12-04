El PSOE de Málaga pide a Ferraz la suspensión de militancia de su líder en Torremolinos

El PSOE de Málaga ha solicitado formalmente a la Comisión Ejecutiva Federal del partido que suspendan de militancia de manera cautelar al secretario general de los socialistas de Torremolinos, Antonio Navarro, después de que la Fiscalía haya abierto dirigencias contra él tras una denuncia presentada por una militante del partido por un presunto caso de acoso sexual.

Por este motivo, la dirección provincial socialista ha pedido a Navarro que ponga sus cargos institucionales "inmediatamente" a disposición del partido. Todo llega apenas unas horas después de que el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, garantizase esta mañana que si se abrían "cualquier tipo de diligencias" por acoso sexual contra su líder en Torremolinos, pedirían que se iniciasen dichos trámites para su suspensión de militancia; como así ha sido.

Mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no consentidas

Esta mañana LA RAZÓN publicaba testimonios inéditos de voces internas del PSOE que aseguraban que, tras el estallido del 'caso Salazar' había "más nombres" de socialistas que "se encubren" unos a otros en lo relativo a actos machistas.

Poco después, se conocía la noticia de que una militante del PSOE había denunciado al secretario general del partido en Torremolinos tras haber recibido presuntos mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no consentidas por parte de Navarro desde 2021 en conversaciones de WhatsApp vinculadas a asuntos municipales, en un ambiente que calificaba de "intimidatorio, degradante y humillante".

Tras ello, el PSOE de Málaga emitía un comunicado en el que aseguraba que los hechos denunciados estaban siendo investigados por el Órgano contra el Acoso nombrado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, "que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad", al tiempo que aseguraba que en caso de abrirse diligencias contra Navarro solicitarían la suspensión cautelar de militancia.

De esta manera, a media mañana se conocía que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málagaabría diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por la militante socialista contra el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual.