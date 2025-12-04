Ábalos presenta un Recurso de Apelación para salir de prisión

La defensa del exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha presentado un recurso de Apelación frente a la decisión del magistrado Leopoldo Puente del pasado 27 de noviembre con el que envió a prisión al exrepresentante socialista y a su mano derecha, Koldo García.

En sus redes sociales, bautizadas desde que está en prisión como 'En el nombre de Ábalos', su defensa alega cuatro motivos para reclamar su salida de prisión que van desde "ausencia de indicios" hasta la "ausencia de riesgo de fuga" que fueron dos de las razones señaladas en el fallo del magistrado Puente. Su defensa señala que pese a encontrarse en prisión, el exministro les ha comunicado que no dejará de luchar por sus derechos otorgados por la democracia.

En el escrito que ha presentado el procurador de José Luis Ábalos, Samuel Martínez, junto con la ayuda del abogado del exministro y fiscal tanto del 11-M como del caso Faisán, alegan que la privación de la libertad de su cliente se basa en " la existencia de indicios irracionales" de que Ábalos pueda cometer un delito con la situación económica presentada. De la misma manera, la defensa del exministro añade la "vulneración del derecho de representación política" junto con "el uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal" como fundamentos expuestos para reclamar la salida de José Luis Ábalos de la prisión de Soto del Real.

Este es el primer movimiento que realiza de manera oficial la defensa de Ábalos a la espera de que el Supremo explique los fundamentos jurídicos de la decisión. Por el momento, los abogados de su mano derecha y compañero de celda en su primera noche en Soto del Real, Koldo García, no han presentado de manera pública un recurso para reclamar su salida de prisión.