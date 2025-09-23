Quién es Beatriz Biedma, la jueza que ha enviado al banquillo al hermano de Sánchez y desafiado la presión del PSOE

El hermanísimo de Pedro Sánchez y el expresidente de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se sentarán en el banquillo de los acusados, después de que no se hayan producido sorpresas en el fallo de la Audiencia Provincial de Extremadura.

Siguiendo la tónica general del caso y sin contradecir la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, Beatriz Biedma, los once investigados cambian su denominación y deberán declarar como imputados ante el mismo órgano que ha tomado la decisión. Gallardo y Sánchez se enfrentan a varios delitos de prevaricación y tráfico de influencias por los que la acusación popular reclama hasta tres años de cárcel para ambos y la inhabilitación de sus cargos públicos.

Aunque no haya trascendido una fecha concreta para sus declaraciones se espera que no se produzca antes de finalizar el año y mucho menos antes de la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz que se encuentra programada para el próximo mes de noviembre.

Quién es Beatriz Biedma, la jueza que ha enviado al banquillo al hermano de Sánchez

Presionada por las declaraciones del presidente del Gobierno y de sus ministros contra su trabajo en la investigación contra el hermano del presidente del Gobierno, a la jueza Biedma no le ha temblado el pulso y ha llevado las diligencias en silencio hasta que se llamó a declarar a las once personas que ahora pasan a estar imputadas. Una investigación que pese a la presión reafirma su rigor profesional y su cercanía humana.

"Más cordobesa que el salmorejo". De esta manera definen las personas allegadas a la magistrada que guarda en un espacio de su corazón Córdoba y que cuenta con más de 20 años de experiencia en los que ha firmado más de 6.000 sentencias que no se suelen alargan por encima de los dos meses.

A diferencia de antiguos magistrados que han mostrado su ideología cuando han dejado sus funciones, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz es una persona íntegra a la que no se le ha relacionado con ninguna corriente política. La magistrada cuenta con dos hijos y una hermana compañera en el gremio.

La presión del PSOE en el caso de Sánchez contra Beatriz Biedma

Con más de 6.000 sentencias a las espaldas, la magistrada se ha visto sometida a una gran presión por parte de los socialistas. Hoy mismo en una carta a la militancia, el líder en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, recurría al lawfare y acusaba a una minoría de jueces que "de manera consciente, pretenden hacer política desde la judicatura", en referencia al juez Peinado y la magistrada Biedma.

En este sentido, a la jueza no le ha temblado el pulso ante las trabas de la Fiscalía y con nuevas pruebas ha llevado al banquillo de los acusados a los implicados en la contratación presuntamente de manera fraudulenta del hermano de Pedro Sánchez por parte de la Junta de Extremadura. Según apunta el Independiente desde su entorno confirman que se ha visto sometida a una presión desmesurada a la espera de que se produjese un fallo en el caso del hermanísimo.

Ahora con el apoyo de la Audiencia Provincial que ha refrendado el trabajo de la magistrada, tanto Miguel Ángel Gallardo como David Sánchez tendrán que pasar por el banquillo de los acusados.