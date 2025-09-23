Armengol elude las reclamas del PP e impide recordar a las víctimas de Hamas en el minuto de silencio

La tercera autoridad del Estado y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, no ha modificado la iniciativa de Sumar y ha evitado que se puedan recordar en el minuto de silencio a las víctimas de Israel a manos de Hamas el 7 de octubre de 2023 con el inicio de la agresión.

Antes de comenzar la sesión plenaria en la que el Gobierno intentará aprobar sin los apoyos necesarios una nueva concesión a Junts en el plano migratorio, los diputados han recordado a los ciudadanos palestinos que han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la Guerra y la última mujer muerta por violencia de género en Murcia la semana pasada. "Por respeto a las víctimas pido a los Diputados que se levanten de sus asientos", ha espetado Armengol.

Para los populares, que han respetado desde su escaño el minuto de silencio pese a que en la Junta de Portavoces de esta mañana se haya rechazado la petición de los populares para englobar a todas las víctimas del conflicto, la decisión de Sumar no es más que una "trampa con la que no comparten ni el fondo ni la forma". "Es lamentable que de todo haya que hacer política", ha apostillado Ester Muñoz.

Vox abandona el Congreso de los Diputados

Los representantes de la agrupación comandada por Santiago Abascal han decidido ausentarse del inicio de la Sesión Parlamentaria sin guardar el minuto de silencio propuesto por los socios del Gobierno. En este sentido, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha considerado que el acto era "una gran farsa" en la que no iban a participar.

Millán ha asegurado que a su grupo nada le va a desviar "de lo importante" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "usar" las víctimas de Gaza "como escudos humanos" para tapar la corrupción que cerca tanto al Ejecutivo como a su familia.

Cabe recordar que es una técnica repetida por los representantes de Vox, ya que el pasado curso político abandonaron en diversas ocasiones sus escaños cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subía al estrado para pronunciar sus discursos.