¿Quiénes son "los seis de Zaragoza"?: el perfil de los jóvenes indultados tras los escraches a un mitin de Vox

El Gobierno de España ha indultado hoy a dos de los condenados de los conocidos como 'Los seis de Zaragoza', que fueron sentenciados por un delito agravado de desórdenes públicos tras haber causado altercados durante una protesta contra un mitin de Vox, que tuvo lugar en la capital aragonesa en enero de 2019.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que los jóvenes "fueron detenidos por unos altercados en una concentración contra la ultraderecha", mientras ha justifcado el indulto gracias a que "la Fiscalía y el tribunal sentenciador informaron favorablemente sobre la concesión del indulto".

De este modo, el Ejecutivo ha conmutado la pena a Adrián Latorre y Francisco Javier Aijón (Javitxu), motivo por el que la plataforma "Libertad 6 de Zaragoza" ha valorado su excarcelación como "una victoria del conjunto del movimiento popular", aunque ha reiterado su insatisfacción con el anuncio porque "dos jóvenes siguen aún en prisión", en referencia a Imad y Daniel.

¿Quiénes son "los seis de Zaragoza"?

"Los Seis de Zaragoza" es el nombre con el que se conoce a seis jóvenes detenidos en Zaragoza tras una manifestación antifascista en respuesta a un mitin de Vox en enero de 2019,. Lo peculiar del caso es la gran polémica generada a su alrededor por las condenas que recibieron, las pruebas presentadas y el debate sobre el derecho a la protesta.

De los seis integrantes detenidos, cuatro eran mayores de edad en el momento de los hechos, mientras que los otros dos eran menores. De esta manera, los mayores de edad eran Francisco Javier Aijón -más conocido como Javitxu, ahora indultado-, Adrián Latorre -también indultado-, Imad M. y Daniel L., ambos todavía en prisión. Mientras que los otros dos interantes restantes, menores en el momento de los hechos, recibieron sanciones menores.

Inicialmente la Audiencia Provincial de Zaragoza impuso condenas de seis años de cárcel a los mayores de edad, aunque tiempo después el Tribunal Superior de Justicia de Aragón elevó la pena a siete años. Sin embargo, tras recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, este rebajó la las penas a cuatro años y nueve meses de prisión para los adultos, mientras que los menores fueron condenados a libertad vigilada durante un año más multa.

La condena a "los seis de Zaragoza"

En total fueron seis los condenados por estos hechos, que ocurrieron en el marco de una concentración convocada en el Parque Grande bajo el lema 'Contra el acto fascista de Vox' el 17 de enero de 2019. En el momento de los hechos, cuatro de ellos eran mayores de edad y otros dos menores.

Para los mayores de edad, al revisar la sentencia, el Tribunal Supremo rebajó de 7 a 4 años y 9 meses su condena por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Mientras, los menores fueron condenados por un juzgado de Zaragoza a abonar 11.000 euros más intereses y a un año de libertad vigilada.

La sentencia de instancia consideró probado que un grupo gritó a los agentes insultos como "perros del Estado" o "asesinos a sueldo", propinaron patadas, puñetazos y empujones, y que más tarde unas ochenta personas les lanzaron "indiscriminadamente piedras y adoquines que arrancaban del suelo", pese a que desde la plataforma "Libertad 6 de Zaragoza" apuntan a la falta de pruebas.