El Museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes, tras el robo de joyas

El Museo del Louvre ha anunciado este lunes, alrededor de las 10:30 horas de la mañana, que las instalaciones permanecerán cerradas durante la jornada de este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca, sin que por ahora se hayan registrado detenidos por el caso. "Tras el robo de ayer en el Louvre, el museo lamenta informar de que permanecerá cerrado hoy al público", ha señalado el museo en su cuenta en la red social X. "Los visitantes que ya hubieran reservado entradas recibirán el reintegro del dinero", ha subrayado.

Los cuatro autores del espectacular robo llegaron al flanco sur del Louvre con dos motos y con un camión equipado con un montacargas que les permitió subir a la galería de Apolo, que está en el primer piso, y después de abrir una brecha en el cristal de una puerta de un balcón con unos discos de corte, fracturaron dos vitrinas para llevarse las joyas.

El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, ha reconocido hoy que el robo y las circunstancias en que se llevó a cabo ponen en evidencia problemas de seguridad, en una entrevista a la emisora France Inter en la que también ha insistido en que, por haber sido titular de Interior durante cuatro años, sabe que "no se puede garantizar la seguridad de todos los lugares".

"Lo que está claro -ha indicado Darmanin- es que hemos fallado porque se pudo poner un montacargas en pleno París y que subieran unas personas para coger unas joyas de un valor incalculable". No obstante, no ha querido ir más allá en espera de que la investigación y la Justicia puedan determinar "si fue algo muy organizado".

"Lo que sé -ha concluido- es que la policía al final gana" y que "esas personas serán detenidas, en un mes, en un año". El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8,7 millones de personas.