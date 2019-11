Reacciones al pacto PSOE-Podemos: “Sánchez se abraza al comunismo bolivariano”

. @socialistes_cat celebrem amb esperança la signatura del preacord entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias per fer possible la investidura i formar un govern progressista de coalició @sanchezcastejon @Pablo_Iglesias_ @PSOE @ahorapodemos pic.twitter.com/RTFR86GiQD

Allò que no era possible quan el PSOE i UP tenien més diputats ho és ara que en tenen menys. Allò que impedia a Sánchez de dormir bé, ara li conciliarà el son. Han repetit eleccions, s'han debilitat, han engreixat la dreta i la ultradreta... per arribar allà mateix. Uns genis.