Nada más conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, los líderes de las principales formaciones también han realizado una primera valoración. El presidente del PP, Pablo Casado, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad porque "quien la hace la paga". Al mismo tiempo, el líder de los populares ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se comprometa en la declaración que realice en Moncloa a no indultar a los condenados. Sánchez, según el presidente del PP, no puede dejar abierta la puerta de los indultos "por un puñado de votos" de ERC y JxCAT de cara a una posible investidura tras el 10-N: "Si Sánchez quiere ser creíble a la hora de decir que va a aplicar la ley lo que tiene que decir hoy mismo es que rompe cualquier acuerdo con JxCAT y ERC porque sus líderes ya han sido condenados por subvertir el orden constitucional". En una entrevista en Antena 3, Casado ha instado al Ejecutivo socialista a desplegar las medidas necesarias para evitar disturbios en Cataluña y preservar el orden público. En su primer diagnóstico, Casado ha reconocido que la sentencia del Supremo supone un "reproche penal elevado".

Además de valorar la sentencia, Casado ha puesto sobre la mesa la necesidad de efectuar tres reformas legales. La primera consistiría en una modificación del Código Penal para que el delito de rebelión no tenga que implicar el uso de la violencia. En segundo lugar, se ha mostrado partidario de volver a introducir el delito por referéndum ilegal. El tercer cambio legal defendido por Casado pasa por la modificación de la ley de indultos para que no se pueda contemplar para los delitos de rebelión y sedición.

Rivera: "Hemos ganado los buenos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aplaudido la sentencia del "procés" al asegurar que "hoy se ha hecho justicia", aunque ha asegurado que van a exigir que no haya privilegios penitenciarios para ninguno de los condenados."Hoy hemos ganado los buenos y han perdido los que han querido quitarnos los pasaportes y nos han hecho sufrir", ha subrayado Rivera tras hacerse público el fallo judicial. El líder naranja también ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que le convoque a una reunión, también con el líder del PP, Pablo Casado, para que los tres pacten como "garantizar la seguridad" tras la sentencia del 'procés' y alcancen también un acuerdo para evitar que los "políticos delincuentes condenados" puedan obtener "beneficios penitenciarios" y ser indultados. Rivera ha hecho esta petición durante una rueda de prensa en el Congreso en la que ha reclamado que esa cita a tres se pueda celebrar cuanto antes. "Sánchez está a tiempo de rectificar", ha remarcado, incidiendo en que tiene que tener claro que "con los independentistas que han querido romper España no se puede ir a ningún lado". El líder de Ciudadanos ha garantizado que estará "al lado del Gobierno" si Sánchez entiende que "nunca más la solución es pactar con los nacionalistas", y ha subrayado que los condenados "tienen que cumplir hasta el último de sus días".

Abascal: "Es una vergüenza para el Supremo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado en su comparecencia ante los medios que su formación recurrirá la sentencia: "Es una vergüenza para el Tribunal Supremo. Y es una vergüenza para España y para todos los españoles que amamos a nuestra patria haber comprobado con tristeza hasta qué punto el Estado se muestra incapaz de defender el orden constitucional y la soberanía nacional amenazados hasta el punto de haber obligado al Rey a intervenir ante unos hechos que ahora el Supremo califica como poco más que una algarada callejera". En su primera reacción, Abascal ha cargado duramente contra el PP y el PSOE, a los que ha acusado de "llevar años escondiéndose detrás de los tribunales para no afrontar la amenaza separatista y su cobardía tiene una gravísima responsabilidad en la debilidad de las instituciones". Respecto a la situación en Cataluña, ha asegurado que en esta comunidad "hay un golpe de Estado vivo" en estos momentos: "Hay un Gobierno regional en rebeldía que ha apostado por la vía violenta eslovena, que manda a 17.000 hombres armados con control del Presupuesto y de los medios de comunicación que, en estos momentos, ya están animando a salir a las calles a protestar contra la sentencia. Es un Gobierno regional que se ha atrevido a apoyar a unos terroristas que serán juzgados en la Audiencia Nacional". El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, abogado que ha representado al partido en el juicio como acusación popular, ha tildado el fallo del Supremo como un "gravísimo error judicial", dado que, en su opinión, el delito de rebelión está "perfectamente" acreditado.

Iglesias, sin excluir "ninguna vía a la reconciliación"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reaccionado a través de su perfil en Twitter. El secretario general de la formación morada ha asegurado que la sentencia del procés pasará a la historia como "símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia" y ha hecho un llamamiento a "arremangarse" y trabajar por "reconstruir puentes" en Cataluña y buscar la "imprescindible reconciliación" entre catalanes. Iglesias, pese a su tono crítico con el fallo, ha considerado que "todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia". Sí ha querido, no obstante valorar el consenso del tribunal sobre que no hubo violencia, algo que era "evidente para todo el mundo, también para los mayores adversarios del independentismo". Ha destacado que, en su opinión, "el camino de la judicialización de un conflicto político que debió haberse gestionado siempre por cauces políticos". En su escrito envía un abrazo a los condenados y a sus familias y llama a transitar el camino de la reconciliación "sin excluir ninguna vía que pueda ayudar a ella": "Las mismas recetas que nos han llevado hasta esta situación no serán las que nos saquen de ella". Sobre un posible indulto, Iglesias ha dejado clara su posición en Twitter: "En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero. Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP".

Más País: "Más lejos de rehacer puentes"

Desde Más País, la entidad con la que Íñigo Errejón concurrirá a las elecciones del 10-N, han asegurado que "estamos más lejos que ayer" de "rehacer puentes" tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes independentistas: "Hoy estamos más lejos que ayer de rehacer puentes entre la sociedad catalana, y entre la catalana y el resto de España. Nos toca hacer política para restañar las heridas", recoge la cuenta de Twitter de Más País. El propio Errejón ha reaccionado en esta misma línea: "No creo que nadie piense que hoy estamos más cerca del reencuentro. Por eso ahora es cuando más necesitamos de la política. De la política útil, de la que se pone en el lugar del otro y reconstruye puentes. La España en la que creo persuade más que castiga".

La sombra del indulto persigue a Moncloa

La posibilidad de un indulto a los líderes del “procés” fue “fuego amigo” para Pedro Sánchez. La variable la introdujo el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en la campaña de las elecciones catalanas de 2017. Presentó la propuesta como una salida al conflicto político y en aras de la reconciliación de la sociedad catalana que lleva años dividida por la deriva independentista. La medida, que posteriormente fue rescatada por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; ha perseguido desde entonces al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una sombra de sospecha que se extendió desde los partidos de la derecha -PP y Ciudadanos- y que Moncloa no ha sido capaz de disipar. La ambigüedad ha sido total y tanto Pedro Sánchez como sus ministros han evitado en numerosas ocasiones rechazar de plano este extremo, aludiendo a que no se podía hablar de indultos hasta que no hubiera una sentencia firme. Ese momento ha llegado. Y la sombra de la duda vuelve a cernirse sobre el Gobierno, ante la posibilidad de que decida aplicar esa medida de gracia a los líderes del “procés”. Cómo evolucionen los acontecimientos en Cataluña será clave, pero fuentes bien informadas sentencian que “difícilmente” se concederá un indulto, si Sánchez no tiene la certeza de que los hechos que se perdonan no se volverán a producir. Hoy por hoy, el lema con el que calientan la calle los soberanistas es, precisamente, “Lo volveremos a hacer”.

Esta tesis la confirmaba el propio ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización, José Luis Ábalos, que en una entrevista en “Los Desayunos de TVE” esta mañana ha asegurado que lo que cabe es el “acatamiento y cumplimiento de la sentencia y no introducir elementos que lo enrarezcan”. “No cabe hablar de indultos ni de amnistía”, ha sentenciado. En Moncloa creen que la sentencia “deja claro que el Estado de Derecho funciona y la Justicia lo hace con rigor” y mantienen que la solución para el “conflicto catalán” es “ley y diálogo”, pudiéndose “avanzar en el autogobierno dentro de la Constitución”.