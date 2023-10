El TC rechaza el recurso contra Batet por negarse a pedir los expedientes de los indultos

El bloque progresista del Tribunal Constitucional (TC) ha dado carpetazo al borrador de sentencia que proponía estimar el recurso de los diputados del PP contra la decisión de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet, que optó por no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos a los nueve políticos independentistas. Entre ellos se encontraba el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de los líderes del «procés» que fueron condenados por delitos de sedición y malversación y que se beneficiaron de esta medida de gracia, que solo puede conceder el Ejecutivo.

El pleno ha mostrado su desacuerdo con la ponencia propuesta por el magistrado conservador Ricardo Enríquez. En ella se planteaba la necesidad de dar el amparo parlamentario a los populares, que en la argumentación del recurso aludían al derecho a la información de los diputados y a al deber que tienen los órganos de la Cámara Baja de preservarlo.

Una vez que los magistrados considerados progresistas expresaron su disconformidad con el texto, Enríquez habría accedido a elaborar una nueva ponencia en la que se desestimase el recurso del PP y se avalara la negativa de Batet. Se prevé que este segundo borrador se estudie en los próximos plenos, según Ep.

El asunto se elevó al Constitucional después de que los diputados del bloque popular presentaran en junio de 2021 ante la Mesa del Congreso una solicitud de informe al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno para que se recabasen todos los informes y documentos que integraban los expedientes de los políticos indultados por el consejo de ministros.

Sin embargo, Batet rechazó directamente dar curso a esta petición. Ante esta decisión, la portavoz de los populares en la Cámara Baja Cuca Gamarra y sus compañeros decidieron presentar el recurso ante el TC por entender que se estaban vulnerando sus derechos como parlamentarios, al bloquear el acceso a la información completa.

Adicionalmente, se buscaron alternativas para contar con los detalles detrás de los indultos. Otra vía que se abrió para acceder a los expedientes completos de los políticos beneficiados por esta medida fue la iniciada por el diputado del Grupo Mixto Pablo Carbonero, que presentó una solicitud en la que instaba al Ejecutivo a dar a conocer ante el Congreso los documentos íntegros. Pero esta iniciativa también se encontró con la negativa del Gobierno.

En su respuesta, explicó que no podía hacer públicos o dar acceso a la documentación completa de los indultos porque los líderes del «procés» no habían dado su consentimiento expreso, tal como exige la Ley de Protección de Datos Personales. También justificó su decisión en los plazos marcados por la Ley del Patrimonio Histórico Español, que establece que los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas no se podrán publicar sin disponer de la conformidad expresa de los afectados, o bien cuando hayan transcurrido al menos 25 años desde su muerte o, en última instancia, después de 50 años a partir de la fecha que figura en los documentos.