El líder de Ciudadanos, Albert Rivera volvió a su discurso de hace dos días de “el plan Sánchez” y de “la banda” lo que hizo que los diputados protestaran con cierta sorna por su reiteración. Rivera criticó a Sánchez por el “espectáculo” que ha hecho a todos “perder el tiempo, la esperanza y las ganas” ante “lo que nos ha liado usted y su banda”. Espetó a Sánchez que “ustedes han tratado a España como un botín y España no es un botín a repartirse con carteras” y consideró que “el plan Sánchez” era llegar hasta el final repartírselo. “Toda España paralizada por un ministerio”, criticó Rivera y se preguntó cómo van a gestionar la economía de España si no se pone de acuerdo en el nombre de las carteras. Rivera advirtió de que “por mucho que alarguen el teatro y la escena, esto seguirá”. “Los españoles no se merecen ni este espectáculo ni un gobierno como el de usted”.

El líder de Cs consideró que muchos se preguntarán de qué han hablado reprochándoles que no han peleado por acuerdos programáticos sino solo por quién ocupa qué sillón y subrayó que “no han peleado por los impuestos, porque son adictos a subirlos; y tienen el mismo programa que Podemos” con el que además comparte el modelo territorial que los de Podemos para repartírselo con los independientes. “Les separa el ego y no han podido repartírselo”.

Rivera recordó que discrepa muchas cosas con Sánchez y le dijo que “tenía el mandato del Rey para formar gobierno y ha fracasado”. El presidente de la formación naranja sacó pecho por el acuerdo alcanzado en Andalucía donde “dos proyectos distintos se han puesto de acuerdo y saben gobernar”, y les reprochó que “ustedes no saben llegar a acuerdos”. Se mostró de acuerdo en que España “saldrá adelante” y que se sobrepondrá “al mandato de su gobierno”. Por ello, resumió: “Me opongo al plan Sánchez y a su banda. España merece más y no merece un presidente como usted”.