Sánchez acude hoy a la Cumbre por la Paz en Egipto, junto a otros 20 mandatarios internacionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será uno de los más de una veintena de mandatarios que se darán cita en Sharm el Sheij (Egipto) a invitación del presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, para lo que han dado en llamar Cumbre por la Paz.

Desde Moncloa han explicado que "España afronta este momento con esperanza y con la voluntad de contribuir a solventar los grandes desafíos que la región tiene por delante" ahora que se vislumbra un horizonte de paz tras el acuerdo alcanzado la semana pasada. En este sentido, apuntan a la necesidad de asegurar que "el acuerdo se implemente plenamente en sus dimensiones políticas, de seguridad y humanitarias".

El objetivo de esta cita, según la Presidencia egipcia, es "poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, impulsar los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y abrir paso a una nueva era de estabilidad y seguridad regional".

La cumbre se produce tras el acuerdo entre Israel y Hamás en torno a la primera fase del plan propuesto por Trump y que tuvo su primera materialización este viernes con la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza.

A continuación, debería estaba prevista la liberación de los rehenes que aún siguen en manos de Hamás, algo que ya ha empezado a producirse a primera hora de esta mañana. A su vez, Israel deberá liberar a algunos presos palestinos.

Según informa el medio egipcio 'Al Ahram', la cita arrancará con un encuentro bilateral entre Trump y Al Sisi, a la que seguirá un plenario en el que estarán el resto de líderes. Tras la foto de familia, los dos presidentes darán un discurso sobre los objetivos de la cumbre y los siguientes pasos para mantener la paz y facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, a donde han comenzado ya a entrar camiones en las últimas horas.

Fuentes de la Administración Trump han indicado a 'Times of Israel' que lo que se quiere es consolidar el respaldo de los cuatro países garantes --Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía-- al plan de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense, de ahí que no esté prevista la presencia ni de Israel ni de Hamás.

Lo que no está claro es si habrá representación de la Autoridad Palestina. Según el medio estadounidense 'Axios', estaría prevista la presencia del presidente palestino, Mahmud Abbas.

Reconocimiento a los mediadores

Desde el Gobierno han querido reconocer "el papel fundamental de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, cuyo liderazgo ha sido clave para acercar posiciones y avanzar hacia la paz", además de resaltar "la respuesta de la sociedad civil, cuya solidaridad frente al sufrimiento en Gaza ha sido ejemplar, especialmente en España".

Además de con Trump y con Al Sisi, Sánchez coincidirá en Sharm el Sheij con numerosos homólogos europeos, como el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friederich Merz, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, así como el presidente francés, Emmanuel Macron.

También asistirán el secretario general de la ONU, António Guterres, así como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al igual que el rey Abdalá de Jordania y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entre otros.

Europa Press