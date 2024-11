Sánchez se apresura en felicitar a Trump por su victoria

En inglés y poco después de que Trump pronunciase su discurso de victoria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la enhorabuena a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ha asegurado que trabajarán por mantener unas relaciones bilaterales que ha calificado de estratégicas.

Congratulations @realDonaldTrump on your victory and your election as 47th President of the US.

We will work on our strategic bilateral relations and on a strong transatlantic partnership.