Sánchez prepara la Conferencia de Presidentes para diciembre

Pedro Sánchez sigue recibiendo a los diferentes líderes regionales en el Palacio de La Moncloa. Una ronda autonómica que tendrá su continuidad en los viernes sucesivos para que, una vez finalizadas las citas bilaterales, se avenga a convocar un encuentro multilateral con todos ellos. En este sentido, el Gobierno prevé celebrar la Conferencia de Presidentes antes de que acabe el presente año. La reunión será en Cantabria y en su conversación hoy con la presidenta de esta región, María José Sáenz de Buruaga, el jefe del Ejecutivo le ha asegurado que su previsión es poder tenerla "bien preparada" para "principios" del mes de diciembre.

El Gobierno ya se ha puesto en marcha y ha convocado a las comunidades el próximo 28 de octubre en Madrid para la reunión preparatoria. Tras ese encuentro, la convocatoria de la Conferencia "incluyendo el orden del día, la documentación, la fecha y el lugar de la reunión" deberá remitirse a las comunidades con al menos veinte días naturales de antelación, aunque "por razones de urgencia debidamente motivadas" este plazo podrá reducirse.

El eje sobre el que está previsto que verse la reunión es la vivienda, cuestión a la que Sánchez quiere dar la máxima prioridad esta legislatura, pero el poder territorial del PP presiona para que también se hable de financiación. En plena polémica por el pacto rubricado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, en el que se garantiza una fiscalidad singular para Cataluña, el resto de comunidades muestran su rechazo a cualquier trato preferencial.

En el Ejecutivo central se resisten a dar cabida a la financiación dentro del orden del día de la Conferencia de Presidentes, porque entiende que el foro adecuado para tratar sobre esta cuestión es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, puede no quedarle más opción, ya que las regiones del PP tienen el quorum suficiente para poder forzar su entrada en el debate. "No me ha concretado cuál va a ser ese orden del día ni por supuesto le he visto entusiasmado ni decidido a que la financiación autonómica figurara en ese orden del día. Pero es un poco absurdo empeñarse en esto porque, en el orden del día, las comunidades autónomas también tenemos una capacidad de forzar -esos temas", añadió Buruaga.

Dos años y medio en blanco

La Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral. Desde su creación en 2004, la Conferencia de Presidentes se ha reunido en veintiséis ocasiones, el grueso de ellas, las 20 últimas, durante el mandato de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo le dio un impulso a este órgano multilateral durante la pandemia, como foro de coordinación territorial para hacer frente a la Covid-19, y solo en 2020 hubo 17 encuentros.

Sin embargo, en los últimos años su convocatoria se ha ido espaciando hasta quedar relegada al olvido. La última vez que se celebró fue hace dos años y medio, en marzo de 2022, y precisamente en aquella cita en la isla de La Palma se aprobó un nuevo reglamento en el que se establecía una encomienda de continuidad con la obligación de promover, al menos, una reunión cada seis meses. Por tanto, durante este tiempo, Sánchez ha sorteado la convocatoria de cinco reuniones con los presidentes autonómicos, las últimas con un mapa territorial monopolizado por el poder regional del PP.

En Moncloa se escudan en los sucesivos procesos electorales para considerar poco propicia la reunión, pero las últimas elecciones se produjeron el pasado mes de junio y el Gobierno se comprometió a impulsar una cita antes del verano y otra a final de año. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha abundado en esta cuestión señalando que hasta el mismo mes de agosto -en alusión a Salvador Illa- se ha estado tomando posesión por parte de nuevos líderes regionales, por lo que, en su opinión, no tenía sentido convocar la Conferencia de Presidentes hasta que se haya dilucidado todo el mapa territorial, para que no hubiera partidos que iban a dejar de tener representación.