Sánchez recaba el apoyo de Noruega para reconocer a Palestina como Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició ayer su gira europea para recabar apoyos en su estrategia de liderar el reconocimiento de Palestina. Así, este viernes, el líder del Ejecutivo ha firmado una declaración conjunta sobre este asunto con el primer ministro de Noruega, Joan Gahr Store. El líder español ha vuelto a comprometerse a acometerlo lo más pronto posible tras la reunión que han mantenido en Oslo.

El presidente del Gobierno inició la gira europea este jueves en Varsovia, donde asistió a una cena de trabajo organizada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, con el primer ministro polaco Donald Tusk y los primeros ministros de Grecia, Finlandia, Irlanda y Estonia. Hoy asistirá también a Dublin para reunirse con el primer ministro, Simón Harris con el mismo fin, conseguir el mayor apoyo de países al reconocimiento de Palestina.

El documento firmado los mandatarios de España y Noruega constata que ambos países están "preparados" para efectuar el reconocimiento de un Estado palestino. Según expresaron ambos en una comparecencia conjunta, sus respectivos países están "listos" y trabajarán "codo con codo" para ello. El presidente español insistió en que ha llegado el momento de "pasar de las palabras a los hechos" y reiteró que España está "comprometida públicamente" con el reconocimiento de Palestina y su integración como pleno derecho de la ONU. "Nuestro compromiso es firme y no vamos a cejar en lograr una solución duradera", afirmó. El primer ministro noruego se pronunció en términos parecidos. "Estamos listos para reconocer el Estado de Palestina y que cuente con el lugar que le corresponde en la ONU". Store reconoció que no hay un calendario establecido para reconocer a Palestina, pero no descartó decidirlo una vez que lo haga España, e incluso dar el paso a la vez.

El presidente del Gobierno español destacó el "amplio respaldo" que existe en España -en el Congreso de los Diputados- para reconocer a Palestina y lamentó que en el principal partido de la oposición haya "voces distintas" y algunas dicen "no" o "tal vez", a pesar de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró a favor esta semana en la Cámara Baja.

En la misma comparecencia, el presidente del Gobierno, a preguntas de la prensa española, rechazó que existiese un "pacto de no agresión" entre PSOE y PP, después de que el jueves el PSOE rechazase incluir al expresidente de la Xunta de Galicia y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre la lista de comparecientes de cara a la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la trama de corrupción por las mordidas de las mascarillas en lo peor de la pandemia. Un gesto que coincide con el mismo rechazo del PP a incluir al presidente del Gobierno o a su esposa, Begoña Gómez, en la comisión que tendrá lugar en el Senado.