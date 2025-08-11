Sánchez rechazado de una nueva 'reunión de emergencia' sobre Ucrania entre Trump y Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha vuelto a quedar fuera de una nueva reunión entre los diferentes líderes europeos para llegar a un acuerdo con Vladimir Putin y terminar la guerra que azota a Ucrania.

En este sentido, el canciller alemán Friedrich Merz ha fechado la convocatoria para el próximo miércoles de manera telemática con la presencia, entre diversos líderes europeos, de Donald Trump y Volodimir Zelenski.

Según ha informado el diario estadounidense 'Político', las reuniones contarán con la presencia de los líderes de Alemania, Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, además de los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, sin embargo, ni rastro de Pedro Sánchez entre las personas invitadas.

El canciller alemán, Merz busca conseguir el apoyo de Donald Trump para aumentar la presión sobre Putin, ya sea a través de sanciones económicas en el sector de la banca rusa o con sanciones contra los principales socios comerciales del país

Un nuevo revés para Sánchez con Europa

De la misma manera que el pasado fin de semana, España se ha vuelto a quedar fuera de las negociaciones para terminar con el conflicto. Cabe recordar que Europa, con el informe del GRECO, expresó que el Gobierno no había cumplido con las recomendaciones para luchar contra la corrupción.

El presidente del Ejecutivo, que se encuentra de vacaciones, se reunirá en las próximas semanas con Salvador Illa y José Luis Rodríguez Zapatero para manejar un nuevo curso político, que se antoja complicado en Ferraz.