Rivera califica de "tomadura de pelo" la respuesta de Sánchez a su propuesta

Albert Rivera ha hablado por teléfono con Pedro Sánchez que le ha dado a conocer su respuesta a la propuesta lanzada por Cs, una iniciativa “a la solución de Estado” que la oposición está proponiendo para desbloquear la situación política en España. La formación naranja indica en un comunicado que “la respuesta de Sánchez es una tomadura de pelo a todos los españoles” ya que asegura que “es mentira que el PSOE esté cumpliendo con las tres condiciones planteadas y además rechaza una reunión con la oposición para abordar esa solución de Estado”.

Para el líder de Cs la respuesta de Pedro Sánchez “no está a la altura de un candidato a la presidencia del Gobierno de España” sino que “es una colección de mentiras” y asegura que “los españoles saben” qué es lo que está haciendo el PSOE en Navarra, qué es lo que está haciendo PSOE en Cataluña y cuál es el programa económico de Sánchez.

Por todo ello, Rivera le exige que, si quiere acabar con esta situación de bloqueo, recapacite y rectifique, vire hacia el constitucionalismo y esté a la altura de los españoles. “En caso de que no rectifique y no se comprometa con esta solución de Estado, el voto de Ciudadanos seguirá siendo NO a su investidura”.