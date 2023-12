Sánchez, contra el "me gusta la fruta" de Ayuso: "Es el reflejo del bajo nivel"

"Polarización", palabra del año. Y no es para menos. Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido a ella durante su balance del año. En concreto el jefe del Ejecutivo ha dicho que "hay una polarización asimétrica", o lo que es lo mismo "gente que insulta y gente que somos insultados". Y es en este punto donde sale a relucir la autora de aquel "me gusta la fruta" que tanta polémica generó en su día.

El jefe del Ejecutivo no ha perdido la oportunidad de referirse a su alter ego, Isabel Díaz Ayuso, mientras hablaba de desafección, frustración, insultos y faltas de respeto. Eso sí, Sánchez ha dejado claro que "él no va a entrar en estos insultos", no es su estilo. El suyo es "trabajar por el bien de la ciudadanía y hacer del respeto nuestra forma de hacer política". Un estilo muy alejado del que utiliza el ministro de Transportes, Óscar Puente, en sus redes sociales y que tantos disgustos le ha provocado.

"No es aceptable el nivel de descalificaciones a los que ha llegado la oposición estas semanas. Debería ser reprochable que a un líder de otro partido político se bromee con un 'me gusta la fruta'. Es el reflejo del bajo nivel", ha manifestado Sánchez en clara alusión a la presidenta madrileña.

Porque, a juicio de Sánchez, la oleada de insultos y ataques proferidos por "la derecha y la ultraderecha" tienen un único objetivo: "desmovilizar y crear desafección de los ciudadanos hacia la política" y así, en unas futuras elecciones, haya un descontento generalizado de la ciudadanía. "Me parece que eso no es un proyecto político para nuestro país. Ya sabemos cuál es el proyecto político de la derecha y la ultraderecha, la rabia, el insulto, la frustración por unos objetivos electorales que no se cumplieron, pero nosotros no vamos a responder así", ha insistido Sánchez. Y es que, pese a la legítima manifestación de la oposición, el jefe del Ejecutivo asegura que no se pueden seguir consintiendo insultos.

Y precisamente este miércoles, Díaz Ayuso comparecía para hacer balance de su gestión. Momento que ha aprovechado para dedicar unas palabras a Sánchez, y marcar distancia con su gestión y con quienes le apoyan. "No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista Hamás por nada, ni los grupos terroristas de hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo. Ni tampoco ningún político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. No sólo por razones políticas: dimitiría por principios", ha remarcado."A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. No hay mayor indignidad", insistió.