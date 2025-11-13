Los profesores de secundaria instan a la Generalitat a invertir en inteligencia “natural”, en vez de la artificial: Cataluña, la tercera peor en retribuciones docentes en España

La situación es “insostenible”. Ese es el mensaje que expone el sindicato de Profesores de Secundaria Aspepc-Sps. Así lo expone el último informe sobre la retribución de los profesores en Cataluña presentado este martes por la entidad. “La respuesta del Govern a nuestras peticiones son buenas palabras. Nos dicen que no tienen presupuesto, pero invierten 1.000 millones de euros en inteligencia artificial. Nosotros preferimos que se apueste por la natural”, aseguró en rueda de prensa Ramiro Gil, responsable de la acción sindical.

Según el informe sindical, la retribución docente en la autonomía está a la cola, respecto al resto del Estado: la tercera por detrás de Aragón y Asturias. Por eso, desde el sindicato reclaman una recuperación del poder adquisitivo con un aumento salarial mínimo del 25%: “Somos los grandes olvidados del crecimiento económico”, expuso Aurora Trigo, economista y delegada sindical.

Por otro lado, Aspepc-Sps argumentó que “los profesores han perdido un 21,6% de poder adquisitivo desde el 2010”, a pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido “un 2,7% en los últimos años y el paro está en mínimos históricos (8,1%)”, según la entidad sindical. Asimismo, exigieron entre otras medidas para mejorar esta situación las siguientes medidas: el retorno de la deuda de los estadios, la convocatoria inmediata y regular de cátedras de secundaria y la recuperación del 100% de la paga extra.

También, la equiparación del complemento específico del personal docente, así como el pago "digno" de las tutorías y otros cargos no reconocidos o infraremunerados como excursiones, colonias o tutorías de prácticas, según Aspepc-Sps.

