La situación de los mena en Canarias es «insostenible»

«Ni un solo menor no acompañado ha salido de Canarias desde hace más de seis mese». Estas son las palabras que ayer pronunció el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde advirtió de que la situación de los menores que llegan solos al archipiélago es «francamente insostenible».

El mensaje no es un nuevo. Se trata de un grito de auxilio que el gobierno autonómico lleva lanzando desde hace meses ante la masiva llegada de inmigrantes a sus costas. Sirva como dato que solo en la primera quincena de este año arribaron de manera ilegal un total de 3.480 personas, es decir tres veces y media más que el último récord durante los primeros años, que corresponde al año 2021, año en el que llegaron de manera irregular 1.069 personas. El enfado del gobierno de Canarias con el Ejecutivo central va en aumento ante su inacción.

Es por ello que el gobierno autonómico exigió una respuesta «sólida y contundente» de la Comisión sectorial de Infancia que se celebrará el próximo 29 de enero entre el ministerio competente y las comunidades autónomas, y donde Canarias pasará a «exigir un cambio y que la corresponsabilidad se empiece a aplicar con respeto a los menores migrantes no acompañados».

Todo ello después de que de los 347 menores que se acordó redistribuir el 11 de octubre de 2023 en esa misma comisión en las diferentes comunidades autónomas, «a día de hoy, 22 de enero, no» se ha producido «ninguna salida», ya que las autonomías piden recursos al Gobierno central.

Actualmente Canarias tiene más de 4.700 menores, admitiendo que se trata de una situación «francamente insostenible» desde la perspectiva económica pero también en cuanto a «poder darle una solución de integración a todos esos menores como se merecen». Por ello ha reclamado una solución «concreta» el 29 de enero, sobre todo, «con unos plazos ciertos, cumplibles».

Para poder atender a los menores, Canarias indicó que en un «asunto de Estado» destina 9 millones de euros mensuales y tiene 24 recursos, reconociendo que «a día de hoy es muy difícil seguir garantizando» la atención.

No en vano, en su primera Conferencia Sectorial de Inmigración, la ministra Elma Saiz, anunció que entre sus objetivos durante esta legislatura está el impulso de las modificaciones normativas necesarias para que las Comunidades Autónomas dejen de ser las únicas responsables sobre los menores extranjeros no acompañados que haya en sus territorios. De hecho, esta medida, que figura en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Coalición Canaria para la investidura de Pedro Sánchez, tiene como objetivo conseguir un reparto más equitativo entre las comunidades para que no se produzcan situaciones como la que actualmente atraviesa Canarias. A la espera de que se concreten las medidas, el gobierno autonómico canario continúa reclamando medidas urgentemente ante la avalancha de llegadas.