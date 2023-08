El 51,6% de los españoles veía ganador a Feijóo mientras Tezanos encumbraba a Sánchez en el CIS

Solo el 32 % de los españoles veía a Pedro Sánchez como próximo jefe del Ejecutivo una semana antes de las elecciones el 23J, frente al 51,6 % que creía que Alberto Núñez Feijóo sería nuevo presidente de un Gobierno de coalición.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha difundido este jueves un estudio sobre la tendencia de voto que hubo la última semana antes de ir a la urnas y lo que motivó a los electores a votar a los candidatos. Sobre una muestra cercana a las 27.000 personas apunta que casi 9 de cada 10 encuestados tenían claro que habría un gobierno del PP en coalición.

Desde el día 17 de julio hasta el 22, un día antes de ir a votar, cinco de cada diez encuestados creían que Feijóo sería el próximo presidente del Gobierno, mientras que tres de cada diez consideraban que sería Sánchez, aunque la tendencia del actual presidente en funciones fue de menos a más en los últimos diez días y la de Feijóo bajó algunas décimas el día antes de ir a las urnas. Aun así, el Tezanos volvió a dar ganador a Sánchez, con 1,4 puntos de ventaja sobre Feijóo

Después de que el CIS publicara la encuesta "flash", y a pocos días de las elecciones, el barómetro demoscópico de Félix Tezanos siguió haciendo encuestas, aunque lo que no se puede en ese periodo ya es publicarlas. La que fuera diputada nacional por Coalición Canaria, Ana Oramas denunció que había sido encuestada por el CIS durante la jornada de reflexión algo que denunció a través de su cuenta de Twitter y que, indicó, podría estar "incumpliendo la ley". "Me ha hecho una encuesta telefónica el CIS, sobre mi intención de voto", aseguraba en ese tuit Oramas, que se pregunta: "Si no se pueden hacer públicos los resultados, ni conocerlos las fuerzas políticas y eso se paga con fondos públicos: ¿Para que el CIS hace una encuesta el día anterior a las elecciones ?". El comentario de la política canaria acumulaba entonces más de 28.000 reproducciones.

Voto por correo

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló también este jueves que más de la mitad de los votos emitidos por correo en las elecciones generales del 23 de julio fueron a parar a fuerzas de izquierda. De entre los entrevistados que ya habían emitido su voto por correo en el momento de realizar la encuesta, un 30,9% se lo había dado al PSOE, un 26,3% al PP y un 20,6% a Sumar.

Así se deprende de los datos contenidos en el "Estudio Metodológico sobre las tendencias de definición/decisión de voto a lo largo de la campaña electoral de julio de 2023" que se realizó entre los día 13 y 22 de julio de acuerdo con 27.060 entrevistas realizadas a mayores de 18 años en 3.079 municipios de 50 provincias.

De los que votaron por correo, el 7,8% eligió a Vox, mientras que el 2,8% optó por EH Bildu y el 1% eligió a ERC. El resto de partidos obtuvieron un cupo menor al 1% del voto por correo emitido en las elecciones generales.

Según esta encuesta, en la decisión de votar al 66,8% de los electores les pesa más la idea de apoyar las propuestas políticas que les gustan, mientras que en el 17,5% de los casos es más importante oponerse a las propuestas que les desagradan.

Preguntados por qué partido encarna mejor el ideal de sociedad de los ciudadanos el PSOE recaba el 26,9% de las adhesiones, seguido por el PP (22,6%), Sumar (16,8%), Vox (9,4%), ERC (1,3%), EH Bildu (1%), Junts (0,9%), EAJ-PNV (0,6%) y CUP con el 0,5%. Un 11,5% asegura que ningún partido encarna su sociedad ideal.