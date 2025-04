Los súbditos de Sánchez 

Con motivo de este apagón histórico, estoy escuchando decir que España ha dado la imagen de un país tercermundista. No, España no es un país tercermundista. Sí que tenemos un Gobierno que ha dado la imagen de un Gobierno tercermundista, un Gobierno que no nos ha informado como nos merecemos. Somos ciudadanos, no somos súbditos. Evidentemente yo no estoy pidiendo que se nos dijese desde el primer momento ni en horas por qué había pasado, pero sí que estaba pasando. Y en Moncloa lo sabían. Lo supieron desde el primer momento, desde el primer minuto. Un portavoz podría haber salido a decirnos: hay un apago nacional y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Nada. Seis horas de silencio absoluto y luego ninguna explicación. Y, además, ocurrió lo que ocurre siempre que se nos da alguna información y es que se mete el bulo, y no es un bulo que venga de los medios de comunicación. Que venga de los periodistas no es un bulo que viene de Moncloa. El presidente del Gobierno dijo ayer que es que Red Eléctrica es una empresa privada. Mentira. Red Eléctrica es una empresa público-privada con un veinte por ciento de participación de la SEPI, que tiene además su consejo de administración que, en buena parte, está controlado también por el Gobierno.

Pero esto no es un problema de este Gobierno. En todas las etapas, la Presidencia ha estado al servicio del Gobierno de turno.

Su presidenta, Beatriz Corredor, no creo que esté ahí por sus conocimientos, porque no los tiene. No es ingeniera, no es jurista, no sé si es que comunica bien, pero sí que es ex ministra del Partido Socialista. Cobra más de medio millón de euros. Además, el dinero que se embolsa por sus participaciones en consejos de administración. Yo ayer no la vi. No la escuché en ningún sitio en ninguno. Sí que recientemente Beatriz Corredor dijo que no había riesgo de apagón.

Y ahora voy al tema de Red Eléctrica porque ya no me refiero a informes de Repsol ni de ninguna otra compañía. Pero sí de Red Eléctrica, de los informes internos dirigidos a sus inversores, aunque luego a la opinión pública nos trasladasen otro mensaje. A sus inversores les reconocían que evidentemente, el sistema eléctrico sufría. Sufría en su fortaleza por esa apuesta que hemos hecho por las renovables. Por ir cerrando nucleares, el carbón, las de ciclo combinado... Del informe se deducía que podría traer problemas.

Insisto, somos ciudadanos, no somos súbditos y nos merecemos un trato que no se nos ha dado en ningún caso durante esta crisis histórica y que traerá muchas, muchas consecuencias, porque yo entiendo que la primera de ellas debe ser revisar nuestro sistema eléctrico y revisar también nuestra política nuclear.