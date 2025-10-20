Sumar busca eliminar los mapamundis escolares por ser "racistas" y "eurocentristas"

"Racista y eurocentrista". De esta manera ha presentado la formación liderada por Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados un documento dirigido a la Mesa con el objetivo de comenzar los trámites para cambiar el mapamundi tradicional para evitar la "superioridad y el desconocimiento" sobre el continente africano.

Presentada a principios de mes y firmada por la activista y diputada de Podemos por Barcelona, Viviane Ogou i Corbi, la propuesta trasladada al Congreso de los Diputados pone en duda la efectividad o la validez de los mapamundis realizados en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. En este sentido, desde Sumar se han presentado varias preguntas para conocer los planeas del Gobierno sobre nuevos elementos cartográficos en as aulas para evitar "perpetuar una visión eurocentrista del mundo y subestimar el tamaño real del continente africano"

En un documento presentado en el Congreso de los Diputados al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Sumar presenta cuatro cuestiones para plantear un cambio en la organización de los elementos cartográficos de España con las proyecciones de Gall Peters o de Equal Earth . "¿Ha valorado el Gobierno la dimensión simbólica y diplomática que conlleva el uso de determinadas proyecciones cartográficas, especialmente en el contexto de relaciones con países del sur global?", reza una de las preguntas registradas.

"Existen actualmente proyecciones alternativas, como la denominada Equal Earth, que buscan representar las masas continentales con mayor fidelidad en cuanto a su tamaño relativo, favoreciendo una percepción más justa y equitativa del mundo.", señala la formación en su reclamo que ha sido presentado tanto en castellano como en catalán.

Sumar defiende su propuesta sin conocer la geografía de África

Con la noticia en la picota, el secretario de comunicación de la formación, David Comas, no ha cambiado la tónica y ha ensalzado la propuesta de su partido. En este sentido, el antiguo director de campaña de la marca en Alcorcón ha aseverado que se siente orgulloso y que la propuesta terminaría con los últimos resquicios de la dominación colonial de los europeos en el continente africano. "Se encuentran desfasados y son derivados de una pasado colonial que nos preocupa".

Mapamundi según la Proyección Gall-Peters La Razón

Mapamundi con la proyección de Mercator, que minimiza el tamaño real de África La Razón Wikipedia

De cara a medir la preparación de la propuesta, el presentador de En Boca de Todos, Nacho Abad, ha cuestionado al representante de Sumar sobre cinco países del continente africano que no tengan salida al mar. Sin aguardar la pregunta, el representante de la formación solamente ha podido contestar, de manera errónea, República Democrática del Congo que tiene costa. "El Congo y cuatro más", ha señalado para cerrar su intervención Comas.