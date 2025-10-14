Sumar se ampara en la huelga general del 15 de octubre por Palestina y no acudirá al Congreso

Los diputados de la formación liderada por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, no cumplirán con sus obligaciones en el Congreso y se ausentarán de la Sesión de Control del próximo miércoles para acudir a la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios en defensa de Palestina. Por su parte, los diputados de Bildu tampoco acudirán a la Cámara Baja.

Alentada por Podemos desde hace varias semanas y pese a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmase el final de la Guerra en Gaza, los socios del Gobierno no han quedado satisfechos y acudirán a la primera huelga general en 13 años, ya que la última data del año 2012, sin embargo, esta vez el motivo no afecta a la vida de los ciudadanos españoles. En este sentido ha sido la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero la que ha confirmado la ausencia de todos los miembros de la formación en un pleno que ha quedado sin votaciones, trasladadas al jueves.

El resto de partidos afincados a la izquierda del PSOE y que han aportado miembros a la Flotilla de la Libertad, acudirán al Congreso de los Diputados sin faltar a su deber, aunque desde Podemos y el PSOE se haya alentado a acudir a los paros sindicales, sus representantes se mantendrán presentes en al Sesión de Control al Gobierno. El portavoz de los morados en el Congreso, Sánchez Serna ha señalado que harán "oposición desde el hemiciclo" poniendo en valor el "compromiso" con los ciudadanos de la formación, después de alentar a los ciudadanos a que acudan a la protestas convocada de manera unánime y general por los sindicatos.

En cuanto a la continuación programada en la sede Plenaria tampoco estarán presentes, debido a que las leyes sobre la regulación de los lobbies de presión o diversas propuestas sobre la situación de Castilla y León se resolverán el próximo jueves. De los dos grupos parlamentarios vascos, solo EH Bildu ejercerá el parón por Palestina tras mostrar su descontento con el final de la Guerra de Gaza.

El PSOE ensalza el escueto papel de Sánchez

Ante las críticas de sus compañeros de Junta, en la que no ha estado al diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, el portavoz del PSOE en el Congreso, ha insistido, sin mencionar la reunión VIP a la que no fue invitado el presidente del Gobierno, que Sánchez se ha convertido en el "valedor de Palestina" para buscar una solución definitiva. En este sentido, para el socialista el Plan de Paz no es suficiente y aboga por el reconocimiento del Estado Palestino.