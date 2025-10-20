Vox presenta una denuncia contra el PSOE por posible financiación ilegal y blanqueo de capitales

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comunicado que la formación ha presentado una demanda contra el PSOE debido a las sospechas que circulan sobre el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y que apuntan a presuntamente apuntan a varios delitos de "financiación ilegal" y "blanqueo de capitales", después de que se hayan conocido los últimos informes de la UCO que apuntan una posible Caja B instaurada en Ferraz.

En este sentido, desde la formación se ha asegurado que la intención es llegar al fondo del asunto para que los españoles no tengan que aguantar la corrupción de todo el entorno del líder de los socialistas. Santiago Abascal ha reconocido que la querella ha sido presentada derivada de las últimas informaciones que apuntan a sobres con dinero en metálico en la sede del PSOE sin presencia en los registros del Tribunal de Cuentas. De la misma manera, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociese que pudo recibir pagos en efectivo para "liquidar gastos".

Las declaraciones de Santiago Abascal, que se encuentra de visita en las diversas localidades de España, concuerdan con el anuncio de esta mañana del portavoz en el Congreso de Vox, José Antonio Fuster. En su habitual rueda de prensa matutina, el representante de la formación avisó de una acción de la formación sin dar detalles, más allá de que Abascal presentaría una "bomba" desde Segovia sobre la corrupción que cerca al PSOE.

En un papel de víctima y con el enfoque de su discurso en la inmigración, tanto el portavoz como el presidente de la formación, Santiago Abascal, han aunado en los ataques producidos este fin de semana contra diferentes puestos de la formación que se encuentran en España y en concreto han utilizado las imágenes de Molins de Rei en Cataluña. De la misma manera y para continuar la batalla electoral contra el PP, el líder de Vox, ha avanzado que seguirá con sus declaraciones por todo el territorio nacional.

La denuncia coincide con la citación del exgerente del PSOE

El magistrado Leopoldo Puente ha citado como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a la empleada de la Secretaría de Organización del PSOE Celia Rodríguez que entregó los sobres con el dinero de las liquidaciones a Koldo García. El instructor les cita para el próximo 29 de octubre tras constatar que algunas de las entregas al exasesor de José Luis Ábalos no coinciden con la información que aportó el PSOE. Informa Gema Huesca.

Además de la decisión del juez Leopoldo Puente, en Ferraz la tensión se ha acrecentado con la salida de la cárcel del exsecretario de Organización, Santos Cerdán y las sospechas de que la Unidad Central Operativa (UCO) presentará en las próximas semanas un informe sobre la figura del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres,