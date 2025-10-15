Yolanda Díaz amenaza a Trump tras su ultimátum a España: "Le va a salir muy caro"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido esta mañana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que, si cumple con la amenaza de imponer aranceles a España como castigo por no aumentar el gasto en Defensa al 5%, "le va a salir muy caro".

Así lo ha apuntado esta mañana en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde ha querido ser "muy clara" con la situación que podría provocar Trump si el Gobierno español decide no pasar por el aro del país más poderoso de la OTAN.

"Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere procesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos", ha comenzado explicando la vicepresidenta segunda, pues la realidad es que "la balanza comercial de España con EEUU es deficitaria", algo que ha matizado que es necesario recordarle al estadounidense.

En este sentido, la líder de Sumar ha advertido a Trump que de llevar a cabo estos aranceles acabaría perjudicando directamente a los norteamericanos, ya que "les rebotaría directamente" por el consumo de productos españoles en el país norteamericano.

No obstante, Díaz ha querido dejar claro que si la Administración Trump tomase tal decisión "España va a defender sus sectores productivos". "Si tenemos que defender al aceite, al vino o a otros sectores productivos que pudieran verse afectados por esta política del castigo, lo vamos a hacer", ha espetado.

Por su parte, Díaz ha finalizado su escueta intervención -aunque contundente- ante los medios acreditados en la Cámara Baja recordando que "en España mandan los españoles, no el serñor Trump": "No somos su protectorado", ha sentenciado.

La UE responderá "apropiadamente" para defender a España

Por su parte, la Comisión Europea (CE) ha asegurado este miércoles que responderá "apropiadamente a cualquier medida" comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea, tras las amenazas del presidente estadounidense de imponer aranceles a España por no elevar su gasto militar al 5 % del Producto Interior Bruto (PIB).

"Responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros", ha declarado el portavoz de la Comisión, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.