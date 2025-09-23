Sumar se parte en la votación de la cesión de competencias migratorias a Cataluña: Compromís votará en contra

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha anunciado este martes que no va a apoyar la cesión de las competencias migratorias a Cataluña, que se vota esta tarde en el Congreso de los Diputados. Aunque no ha confirmado si votará en contra o se abstendrá, con su postura estará rompiendo la disciplina de voto de su grupo parlamentario, Sumar, que sí la apoyará.

"El voto está más cerca del no que de la abstención", ha señalado esta mañana en una rueda de prensa. Según ha explicado, considera que es una proposición de ley "racista". Su postura es la misma que la de Podemos, que votará en contra esta tarde.

La ley para ceder als competencias migratorias a Cataluña fue un pacto entre el PSOE y Junts y su toma en consideración se debatirá en el Pleno de esta tarde. Sin embargo, todo apunta a que decaerá por la cantidad de noes que tiene asegurados.