El SUP irá a los tribunales ante el "delirio independentista" que busca relevar a la Policía en inmigración

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha convocado para este martes una concentración en Barcelona contra el "delirio independentista" que creen que supondría que Cataluña asumiera competencias en extranjería y que los Mossos les relevaran en este cometido, una "cesión" que llevarían a los tribunales.

El SUP basa su protesta en un informe elaborado por sus servicios jurídicos que concluye que la transferencia de la competencia de inmigración a Cataluña "es jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a los principios del derecho comunitario e internacional".

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció la semana pasada que las negociaciones con Junts sobre la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña es una cuestión que está "bastante avanzada" y reiteró que este acuerdo estará bajo el paraguas de la Constitución. En un comunicado, el SUP sostiene que la Constitución y las leyes sobre Extranjería y Fronteras dejan "muy claro" que estas materias son "competencia exclusiva" del Estado, por lo que si el Gobierno las "cede" a la Generalitat lo llevarán a los tribunales.

"La idea de expulsar al Cuerpo de Cataluña no es nueva, pero los avances que están haciendo los independentistas de Junts con este Gobierno resultan indignantes y surrealistas ya que son manifiestamente ilegales y vulneran diferentes leyes, desde la Constitución a la Ley de Extranjería", apunta el SUP.

Además, el sindicato policial sostiene que la legislación europea es "meridianamente clara", de forma que "todos los países miembros respetan el marco legal común, siendo competencias exclusivas de los cuerpos estatales todas aquellas relacionadas con la extranjería y la protección de las fronteras comunes". "Esta propuesta independentista al Gobierno es totalmente inadmisible, por su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo", insiste el SUP.

El sindicato policial advierte de que no van a ceder "ni un milímetro" en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante este "atropello" a la Constitución. "¡Basta ya de jugar con la seguridad de todos por el beneficio individual del Gobierno! No se puede negociar la seguridad de los ciudadanos a cambio de apoyo político, no se puede jugar con nuestro prestigio y presencia internacional, para perpetuarse en el poder", aseguran.

Para el SUP, se trata de un asunto "demasiado grave como para cruzarse de brazos", por lo que se comprometen a llegar hasta el final y llevar el caso a los tribunales "para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública". "No vamos a consentir que sigan arrinconando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, quieren echarnos y no lo vamos a permitir. Somos la Policía Nacional y estamos aquí para servir y proteger también a los catalanes, a los que nos quieren y a los que no", remarca el SUP en su comunicado.

La formación lidera Carles Puigdemont ha reclamado la delegación de competencias en el control de las fronteras para Cataluña, un extremo con el que el ejecutivo no está de acuerdo, por lo que resulta un escollo en las negociaciones, según fuentes gubernamentales.