El concierto de Nochevieja de París, programado en la principal avenida de la ciudad, no se llevará a cabo este año. Las autoridades han explicado que la decisión se basa en evaluaciones de riesgo para garantizar la protección de los asistentes.

Varias ciudades europeas han anunciado la suspensión de eventos festivos tradicionales para la temporada navideña y de fin de año, citando preocupaciones relacionadas con la seguridad pública y limitaciones presupuestarias para implementar medidas adecuadas.

En Alemania, la ciudad de Magdeburgo ha cancelado su mercado navideño, haciendo referencia a incidentes previos como el atentado del año pasado con 24 muertos. El ayuntamiento ha indicado que el plan de seguridad propuesto no ofrece garantías completas para la protección de los ciudadanos y el personal involucrado.

Por su parte, el mercado de Rostock, que ya fue suspendido en 2024, no reabrirá en 2025 debido a preocupaciones similares de seguridad, agravadas por la falta de fondos para financiar medidas antiterroristas adicionales.

En Overath, los organizadores locales han optado por no proceder con el evento, argumentando que no pueden cubrir los costos asociados a las barreras reglamentarias y la protección policial requerida; así las ciudades continúan explorando alternativas para celebraciones más controladas.

El experto en terrorismo yihadista, Chema Gil, considera que “estas decisiones reflejan un enfoque cauteloso por parte de las autoridades locales, priorizando la viabilidad y la seguridad en el contexto de eventos masivos. Las amenazas yihadistas no son específicas en estos casos, como con el propio fenómeno yihadista nos enfrentamos ante un peligro líquido, se percibe como un peligro real, pero se manifiesta de manera absolutamente difusa. Si alguien busca certezas absolutas frente a esta amenaza, puede ir perdiendo toda esperanza”.

“La intensificación de captación, radicalización y determinación criminal de menores en el último año y medio es una dimensión que resulta muy inquietante. Algunas de las operaciones antiterroristas realizadas en los últimos meses:

--En España un menor fue detenido en un municipio sevillano cuando se proponía atacar una comisaría y su propio instituto con 'madre de Satán' cuyo explosivo había probado y preparaba su secado en el piso en el que vivía con su madre.

–-Cinco menores fueron detenidos en Elche cuando preparaban un ataque en la Basílica de Santa María.

--En Francia, en los últimos días han abortado varios ataques contra personas judías en París por parte de dos menores de 16 años emulando a uno de los peores terroristas yihadistas en Francia, Mohamed Merah al que tras una febril cadena de asesinatos pudo ser abatido por la policía francesa”.

“Sea como fuere, --subraya-- la suspensión de actividades navideñas puntuales -de momento- en Europa, ya está siendo reivindicado por perfiles yihadistas como una victoria generando dos narrativas que se retroalimentan, por una parte, en el ámbito interno y especialmente útil en los procesos de captación en marcha y por otra parte al resto del mundo, nos estarían diciendo "sois débiles, con sólo nuestra amenaza conseguimos paralizaros".