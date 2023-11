El texto de proposición de Ley Orgánica de Amnistía que corre por redes sociales es un bulo

A través de las redes sociales, se ha difundido un documento que se presenta como un supuesto borrador final de una proposición de Ley Orgánica de Amnistía. Esto ocurre en plenas negociaciones para investir como presidente a Pedro Sánchez, donde la amnistía es una demanda inquebrantable de ERC y Junts para otorgar su apoyo al socialista.

El texto, con el título "Proposición de Ley orgánica de Amnistía y de resolución del conflicto político español entre Catalunya y el Estado español", expresa que en una sociedad democrática avanzada, el uso de la justicia penal no debería ser la respuesta al ejercicio de los derechos políticos. Así, defiende que "la libertad de expresión, reunión, manifestación y la participación política a través del voto son fundamentales para la salud de una democracia", permitiendo la expresión de la voluntad ciudadana y la resolución de conflictos políticos.

La propuesta justifica que esto es particularmente relevante en el contexto del conflicto histórico entre Cataluña y el Estado español, que se intensificó tras el fracaso de un nuevo pacto estatutario en 2006, cuando se buscaba encontrar una solución a las aspiraciones de autogobierno de Cataluña: "En efecto, la reforma estatutaria aprobada por el Parlament de Catalunya, por las Cortes Generales y refrendada por la ciudadanía catalana en 2006 topó con el recurso a la vía jurisdiccional", prosigue la exposición de motivos.

Según el artículo primero de la supuesta ley "quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa realizados desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de la presente ley, cualesquiera que sean su denominación y contenido".

El texto advierte a su vez de que la Constitución es "instrumental" y que los delincuentes son "activistas sociales", mientras dicta que cualquier decisión adoptada en cortes regionales no puede ser limitada por el poder judicial.

Sin embargo, el documento compartido tiene el mismo título, contenido y longitud que una iniciativa previamente presentada por ERC, Junts, Cup y PDeCAT en el Congreso en 2021. Y que como sabemos, no fue aceptada.

Amnistia i Llibertat presentó su propuesta de ley y comenzó una campaña de recopilación de firmas en septiembre de 2020 con el objetivo de que se considerara en el Congreso. Además, se encuentra publicado en el sitio web de la asociación Amnistia i Llibertat, al menos desde el 20 de octubre de 2020.

Usuarios en alerta

El documento de Ley de Amnistía ha movilizado a las redes sociales y miles de usuarios lo han compartido sin caer en que se trata de un bulo. "Aquí tenemos el borrador de la Ley de Amnistía del PSOE por captura. Por si teníais dudas de la PSOE criminal", decía uno de ellos. Otros han interpretado este documento como un símbolo de "traición", instando a los españoles a salir a las calles.

Muchos de ellos, en plena alerta, han aprovechado para recordar los múltiples momentos en los que el PSOE ha mostrado su oposición a la amnistía en el pasado. Durante la historia del partido, son muchos los miembros del ala sanchista que han mantenido esa posición, hasta que se ha convertido en condición esencial para que su líder continúe en La Moncloa.

El mismo Pedro Sánchez, pocos días antes de las elecciones generales del 23J, dejaba claro que la amnistía no entraba en sus planes. Durante una entrevista el 20 de julio en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, afirmó: "El independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación".