Todas las veces que alguien del PSOE ha dicho que la amnistía es inconstitucional

La mayoría de los líderes históricos del PSOE, con Felipe González y Alfonso Guerra en cabeza, se oponen a la amnistía solicitada por Carles Puigdemont como requisito para respaldar la investidura de Pedro Sánchez. Asimismo, son muchos los miembros del ala sanchista del PSOE que han considerado en repetidas ocasiones previas esta medida como contraria a la Constitución. Hasta que se ha convertido en una condición esencial para que su líder continúe en el cargo en La Moncloa.

Tanto es el temor, que las redes sociales se están organizando para convocar protestas para el próximo domingo, 10 de septiembre, frente a los ayuntamientos de todas las ciudades y pueblos de España. Es allí donde ha surgido una lista, creada por un usario de X (Twitter), en la que aparecen todas las figuras del PSOE que en algún momento han dicho que "la amnistía era inconstitucional o que no pensaban aprobarla".

Pedro Sánchez

Pocos días antes de las elecciones generales del 23J, Pedro Sánchez dejó claro que la amnistía no estaba en sus planes. Durante una entrevista el 20 de julio en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, respondió a las demandas del independentismo, preguntando si la amnistía era un tipo de indulto condicionado. Afirmó: "Qué pedía el independentismo? ¿La amnistía es un indulto condicionado? Entiendo que estamos en campaña y tienen que decir estas cosas… Pero el independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación".

En otra entrevista al mismo programa el 22 de noviembre de 2022, Sánchez fue aún más enfático al rechazar rotundamente la amnistía, enfatizando que el independentismo pedía esto, pero que su gobierno no lo aceptaría ni estaba respaldado por la legislación ni la Constitución española.

Tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en el Palau de la Generalitat, Pedro Sánchez dejó claro que existían diferencias significativas en cómo abordar la crisis: "Tenemos posiciones muy distintas en el ámbito de cómo resolver esta crisis. Es evidente que para el independentismo, el referéndum y la amnistía, pues es su propuesta. Y para nosotros, pues evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía es posible. La amnistía y el referéndum no son posibles porque la Constitución no los incorpora", comunicó en una sesión con los medios el 15 de septiembre de 2021.

En una sesión de control al Gobierno en el Senado un día antes, Pedro Sánchez hizo hincapié en que centrarse exclusivamente en la autodeterminación y la amnistía no constituía un diálogo, sino más bien una imposición.

Carmen Calvo

En aquel momento la vicepresidenta segunda del Gobierno, Carmen Calvo, compartía la opinión de que la amnistía para los separatistas condenados por los eventos del 1-O era contraria a la Constitución. Durante una sesión de control al Gobierno en el Senado el 27 de abril de 2021, expresó su punto de vista argumentando que la amnistía no era una opción en un Estado constitucional y democrático, ya que implicaría la abolición efectiva de uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial.

Miquel Iceta

El ministro socialista y líder del PSC, Miquel Iceta, hizo hincapié de manera enérgica en la posición del Gobierno de Sánchez de no otorgar la amnistía a los independentistas. Durante una sesión de control al Gobierno el 24 de junio de 2021, Iceta declaró con firmeza: "¡No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación! Va a haber, sí, diálogo y política". Esta declaración la hizo mientras ocupaba el cargo de ministro de Política Territorial, antes de asumir el cargo de ministro de Cultura y Deporte en julio de 2021.

Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abordó este tema de manera directa. El 4 de abril de 2019, en una declaración a los medios después de un evento organizado por el PSOE de Andalucía, afirmó de manera categórica: "La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico". Estas declaraciones se realizaron unas semanas antes de las elecciones generales de ese año.

Salvador Illa

El dirigente del PSC, Salvador Illa, rechazó la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez otorgue la amnistía a figuras como Carles Puigdemont y otros líderes separatistas. El ex ministro de Sanidad declaró enfáticamente el 24 de julio, poco después de las recientes elecciones generales, que el PSOE no considerará ni la amnistía ni la autodeterminación, ya que estas opciones no son viables, y además, no entablará negociaciones con Puigdemont.