Torres al socio de Aldama: "He hablado con Illa estos días y hay buena recepción"

Ángel Víctor Torres mantenía conversaciones con uno de los socios de Víctor de Aldama que intentaba expandir su negocio a las Islas Canarias. "Si puedes envíame a este wasapp la info del otro día porque he hablado con Illa estos días y parece hay buena recepción", le trasladó el ahora ministro en un mensaje al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La conversación de remonta al 25 de agosto de 2020 y el protagonista era Nacho Díaz, uno de los integrantes del grupo de los "mosqueteros" de Víctor de Aldama. Todos ellos eran empresarios que buscaron hacer negocio con la venta de material sanitario en los meses de la pandemia. En el informe sobre Canarias, se comprueba como Koldo hacía de enlace entre el Gobierno regional y estos socios del empresario.

En uno de estos mensajes, Nacho Díaz se pone en contacto con Ángel Víctor Torres. "Buenos días Presidente. Soy Nacho Díaz, del laboratorio Eurofins de la presentación de los laboratorio que vinos en su despacho de cara al control de pasajeros. Me podría facilitar el contacto del consejero de sanidad para poder aclarar algunas dudas que nos surgen. En Baleares ya estamos avanzando en el proyecto. Muchas gracias y reciba un saludo", inicia la conversación.

Dos minutos después, el ahora ministro del Gobierno de Pedro Sánchez respondió al socio de Aldama. "Hola. Te envío en tfno del consejero pero podríamos después hablar si te parece sobre los avances. Y si puedes envíame a este wasapp la info del otro día porque he hablado con Illa estos días y parece hay buena recepción", contestó.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante una reunión previa al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. José Manuel Álvarez Pool Moncloa

Estas conversaciones fueron interceptadas en los dispositivos móviles que tiene en su poder la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que han sido remitidas a la Audiencia Nacional que investiga el caso de las mascarillas. No fue un camino fácil para Koldo García que ejerció de enlace entre Aldama y el Gobierno Canario.

Torres prometió a Koldo vencer la "resistencia"

Para estos movimientos, el exasesor de Ábalos contó en todo momento con la colaboración de Ángel Víctor Torres que le prometió vencer la "resistencia" de su equipo a pagar mascarillas "sin comprobaciones". En uno de los lotes, incluso, se llegó a pedir la auditoría después de la firma del pedido. Una circunstancia que provocó el malestar de alguna funcionaria que no veía con buenos ojos estas operaciones.

Bajo todas estas circunstancias también se produce un audio revelador. Y es que el ministro de Pedro Sánchez aseguró a Koldo que hablaría "con la persona" que conoció "en el restaurante". Una afirmación que conduce a pensar que Ángel Víctor Torres mantuvo al menos un encuentro con Víctor de Aldama.