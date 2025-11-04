Ángel Víctor Torres se atrinchera y anuncia una querella contra Aldama: "No hay mujeres explotadas ni pisos en Atocha"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su satisfacción con el resultado reflejado en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), trasladado al juez del Tribunal Supremo, Ismael Moreno, que analiza las compras de las mascarillas tanto en las Islas Canarias como en las Islas Baleares.

"No hay comisiones y no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas, no hay nada... A diferencia de otros informes de la UCO no hay ninguna petición al juez para que investigue una actuación delictiva", ha señalado en su comparecencia con una sonrisa tras conocer todo el informe de la UCO.

Pasadas las 16:30 y con diversos problemas de sonido que se han alargado durante toda la comparecencia que no ha superado los 15 minutos antes de las preguntas de los medios de comunicación el responsable de la cartera de Memoria Democrática ha sentenciado que esperaba la llegada del informe para demostrar su inocencia. "Deberían disculparse y me alegro por mi familia y nadie tiene que soportar mentiras contra la honorabilidad de su familia", ha sentenciado en su comparecencia.

Torres niega su relación con Víctor de Aldama

En cuanto a la figura del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, el representante socialista ha asegurado que era "Aldama el que aseguraba su relación con Torres" y que después de varios años de investigación no se han encontrado actividades delictivas en las pesquisas de los agentes de la Guardia Civil. Por ello, ha anunciado que demandará a Víctor de Aldama "una vez cerrado el proceso de instrucción" "por intromisión a su honor personal, a su intimidad y su imagen".

Torres defiende que el informe de la UCO no refleja "ninguna actividad delictiva": "He sufrido un ataque difamatorio" Europa Press

Sin cambiar su percepción, el ministro ha vuelto a señalar que no conocía a Aldama, asegurando que su relación no superó una simple cena con Ábalos. "Si hubiese habido una relación estrecha, habría decenas de mensajes", ha señalado ante su celebración del informe de la UCO del que le hubiese gustado hablar en el día de ayer, pero se presentó incompleto debido a un fallo informático.

Torres justifica que su relación con Koldo simplemente era laboral

Para finalizar su intervención ante los medios de comunicación, ha sido cuestionado sobre su relación con la mano derecha del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Como respuesta y ante los audios que han sido presentados en los anexos del informe presentado, el ministro de Memoria Democrática ha justificado su relación que era meramente laboral. "Hubo dificultades con otras empresas que pedíamos batas y traían otro material, empresas sanitarias, de carácter deportivo, empresas difíciles en ese momento... Ante un problema, un gesto público debe solventarlo", ha sentenciado.

Ante el silencio de Sánchez, Moncloa ha negado todas las "acusaciones y difamaciones" que se han producido.