El PP ataca a Yolanda Díaz salpicada por el caso Koldo: "La UCO la implica directamente"

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) ha impactado con fuerza en el Pleno del Senado. Sin sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja ha sido la elegida por los populares para apretar a la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Diaz, tras su aparición en una conversación de Koldo reflejada en los documentos que analizan los certificados de mascarillas

En base a la información que ha adelantado LA RAZÓN, sobre la implicación se remonta al 24 de agosto de 2020 cuando Koldo García realizaba gestiones para la compra de material sanitario en Canarias. Sin titubeos y aprovechando su turno de palabra mientras el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se atrincheraba en su defensa tras conocer el informe de la UCO, la senadora del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, cuestionaba sobre la información presentada por la UCO. "Pensábamos que la vicepresidenta Yolanda Díaz callaba la corrupción por seguir en el sillón, hoy sabemos que lo hace porque estaba implicada... ¿Va a pedir la dimisión del ministro Torres? ¿Va a dimitir usted?", ha cuestionado.

Con el recuerdo de la traición de su subconsciente en el Senado hace varias semanas, con el que aseguró que "quedaba Gobierno de corrupción para rato", la vicepresidenta segunda ha tirado balones fuera y ha recordado la comparecencia de Carlos Mazón para presentar su dimisión. "Es una farsa y una humillación a las víctimas", ha valorado en su turno de respuesta.

Sin ceñirse a la pregunta y con la reprimenda del presidente del Senado, Pedro Rollan, no ha mencionado su supuesta relación con Koldo García analizada y recogida en las páginas presentadas ante el Tribunal Supremo.

El PP acusa a Yolanda Díaz de ser la "avalista solidaria" de Sánchez

Sin respuestas de la vicepresidenta segunda, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García ha querido dejar constancia de que Díaz se ha convertido en la "avalista solidaria de la corrupción que rodea a Sánchez". De la misma manera ha señalado a la líder de Sumar que "ayer llegaron otras dos líneas rojas" pero que el apoyo al Ejecutivo no se ha detenido a diferencia de lo mencionado el pasado curso político.

En cuanto a la figura del ministro de Memoria Democrática el PP ha reclamado la dimisión de Torres tras su implicación en los papeles presentados por la UCO. "Esto es una vergüenza, tiene que dimitir o ser cesado", ha asegurado la representante de Génova.